﻿Christian und Bettina Wulff haben zum dritten Mal „Ja“ gesagt

Graffiti-Künstler verewigt Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh

Der Graffiti-Künstler Jappy Agoncillo hat Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh in einem Wandbild in New York verewigt. Er malte das Bild an eine Wand in der Nähe des Stadtteils Chinatown, in dem viele Menschen asiatischer Abstammung leben. Yeoh ist die erste Asiatin in der Geschichte der Oscars, die als beste Hauptdarstellerin geehrt wurde.