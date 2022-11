Fleetwood-Mac-Sängerin Christine McVie gestorben

Christine McVie, Sängerin von Fleetwood Mac, ist gestorben. Das teilte die Band am Mittwochabend bei Twitter und Instagram mit. Einer Mitteilung ihrer Familie zufolge starb McVie nach kurzer Krankheit in einem Krankenhaus. Sie wurde 79 Jahre alt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Es gebe keine Worte, um die Trauer über den Verlust von Christine McVie zu beschreiben, heißt es in dem Statement der Band. „Sie war die beste Musikerin, die jemand in seiner Band haben konnte, und die beste Freundin, die jemand in seinem Leben haben konnte.“ Die Mitteilung endet mit den Worten: „Sie wird für immer vermisst werden.“

Fleetwood Mac waren in den 1970er- und 1980er-Jahren mit Hits wie „Go Your Own Way“, „Dreams“ oder „Little Lies“ zu Weltstars geworden. Ihr Album „Rumors“ aus dem Jahr 1977 verkaufte sich mehr als 40 Millionen Mal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erfolge mit der Band und Soloplatten

Christine McVie, bis 1977 mit Bassist John McVie verheiratet, schrieb und sang einige der größten Hits der Band, darunter „Don‘t Stop“, das während der Trennung entstand.

Bereits 1968, noch zu Zeiten des Bandgründers Peter Green in der Gruppe, spielte sie Keyboards auf den Album „Mr. Wonderful“. 1995 stieg sie bei Fleetwood Mac aus, spielte danach aber noch bei einigen derer Alben mit und veröffentlichte mehrere Soloplatten.

Am 25. Februar 2020 gehörte sie zu den von Mick Fleetwood nach London gerufenen Musikerinnen und Musikern, die in einem Konzert die Musik von Peter Green - „Celebrate the Music of Peter Green“ - feierten.

RND/seb

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr in Kürze.