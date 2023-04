US-Rapper Sean „Diddy“ Combs trainiert mit Tochter für Coachella-Festival

Diskriminierende Äußerungen

Menschenverachtende Chats: Polizei entschuldigt sich bei Katie Price und ihrem Sohn

Polizisten ziehen in einer Chatgruppe in menschenverachtender Sprache über Ex-Model Katie Price und ihren Sohn Harvey her: Dafür hat sich die Londoner Polizei nun entschuldigt. Die Polizisten, die die Texte verfasst hatten, wurden vom Dienst ausgeschlossen – für immer.