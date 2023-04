„Dame Edna“: Komiker Barry Humphries ist verstorben

Sydney. Der australische Komiker Barry Humphries ist tot. Er starb am Samstagabend (Ortszeit) im Alter von 89 Jahren im St. Vincent‘s Hospital in Sydney, wie ein Sprecher des Krankenhauses der Nachrichtenagentur PA bestätigte. Der Entertainer hatte sich dort nach Komplikationen in Folge einer Hüftoperation behandeln lassen. Seine Familie schrieb nach Angaben der Zeitung „Sydney Morning Herald“ und weiteren australischen Medien in einer Mitteilung, Humphries sei sich bis zum Ende selbst treu geblieben. Er habe nie seinen brillanten Verstand und seinen einzigartigen Witz verloren.

Nach Angaben seiner Ehefrau Lizzie Spender vom Mittwoch sei es Humphries den Umständen entsprechend gut gegangen. „Barry möchte sich bei allen für die Unterstützung und die guten Wünsche bedanken, die er erhalten hat, aber er möchte noch mehr davon“, zitierte das Blatt die Familie. „Er möchte auch den wunderbaren Ärzten, Krankenschwestern und Mitarbeitern des St. Vincent‘s Hospital danken.“

Der Charakterdarsteller ist seit Jahrzehnten vor allem durch seine kultige Kunstfigur „Dame Edna“ bekannt, eine spießig-schrille Hausfrau. Markenzeichen der Dragqueen: lila Haare und eine übergroße, funkelnde Brille. Humphries nahm etwa auch an der Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton als sein Alter Ego teil.

Humphries habe die Menschen mit „einer Galaxie an Persönlichkeiten“ unterhalten, würdigte ihn der australische Premierminister Anthony Albanese auf Twitter. Der hellste Stern dieser Galaxie sei aber immer Humphries selbst gewesen. Der australische Schauspieler Jason Donovan twitterte: „Australien hat einen seiner Größten verloren!“

