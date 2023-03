„Harry Potter“-Star Daniel Radcliffe wird zum ersten Mal Vater

Zauberhafte Nachrichten von Daniel Radcliffe: Der „Harry Potter“-Star wird zum ersten Mal Vater. Bei Instagram veröffentlichte der 33-Jährige mehrere Paparazzifotos, die ihn mit seiner Freundin Erin Darke in New York zeigen – die 38-Jährige ist ganz offensichtlich schwanger. Zu den Aufnahmen schrieb Radcliffe die Worte „Im Entstehen“.

Die Schwangerschaft Darkes bestätigte ein Sprecher des Schauspielers am Samstag auch gegenüber verschiedenen Medien. Zuvor hatte das Portal „US Weekly“ am Freitag die Fotos des Paares veröffentlicht.

Radcliffe und Darke sind seit 2013 ein Paar. Sie lernten einander bei den Dreharbeiten zum Film „Kill Your Darlings“ kennen und lieben. In Darke habe er seine perfekte Partnerin gefunden, sagte Radcliffe vor einigen Jahren: „Ich bin mit vielen Dingen aufgewachsen, bei denen ich dachte: ‚Das ist supernerdig. Ich werde das nie in der Nähe einer Frau tun können.‘ Aber das ist das Wunderbare an dem Moment, in dem man die Beziehung findet, in der man sein sollte“, sagte der „Harry Potter“-Star 2020 in einem Interview mit der Boulevardzeitung „Metro“.

Ihr Privatleben halten Daniel Radcliffe und Erin Darke größtenteils aus der Öffentlichkeit.

