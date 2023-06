„Definitely what you need“: Mick Jagger verkauft Ranch

Bradenton. Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger und seine Freundin Melanie Hamrick wollen ihr Haus in Florida verkaufen. Die 529 Quadratmeter Wohnfläche an einem See in Lakewood Ranch seien für 3,49 Millionen Dollar (rund 3,19 Millionen Euro) zu haben, teilte der Immobilienhändler Realtor.com mit. Geboten würden unter anderem fünf Bäder, vier Schlafzimmer, drei Balkons, ein beheizbarer Salzwasserpool, eine Spitzenküche, ein Glockenturm und ein Heimkino mit Bar.

Zur Werbung griff das Unternehmen auf den Rolling-Stones-Hit „You Can’t Always Get What You Want“ zurück, den Jagger und Keith Richards 1969 geschrieben hatten. „Du kannst nicht immer kriegen, was du willst, aber dieses Haus ist definitiv das, was du brauchst“, textete der Händler. Die Möglichkeiten der Immobilie seien unbegrenzt.

Haus 2020 für 1,9 Millionen Dollar gekauft

Der heute 79-jährige Jagger und Hamrick hatten das Haus im Oktober 2020 für gut 1,9 Millionen Dollar erstanden, vor allem weil die Familie der 36-jährigen Hamrick in der Nähe wohnt. Das Paar ist seit 2014 zusammen und hat einen sechsjährigen Sohn. Die Familie wohnt unter anderem in New York und besitzt weltweit weitere Immobilien.

