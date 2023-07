„Die sind völlig ausgeflippt“: Schlagerstar tritt beim Abi-Ball auf

Ende der Abschiedstournee

Elton Johns größte Hits: von „Your Song“ bis „Rocket Man“

Am Samstag beendet Elton John seine Abschiedstournee in Stockholm. Ob er am Ende wieder „Sorry Seems To Be The Hardest Word“ spielen wird, wie einst im Wembley-Stadion, als er sich aus dem Tourneegeschäft zurückziehen wollte? Ein Blick auf die größten Hits des Ausnahmekünstlers.