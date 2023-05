Diese deutschen Adeligen sind bei der Krönung von Charles dabei

Salem/Langenburg. Seine Deutschland-Verbindungen stellte Großbritanniens neuer König Charles III. gerade erst bei seiner Deutschland-Reise heraus. Er spricht nicht nur gut Deutsch, sondern auch seine Wurzeln führen nach Deutschland. Zur Krönung in London wird daher auch die Verwandtschaft aus der Bundesrepublik erwartet.

So haben die Chefs der baden-württembergischen Häuser Baden und Hohenlohe-Langenburg eigenen Angaben nach Einladungen erhalten. Aus Salem im Bodenseekreis wird Bernhard Markgraf von Baden zusammen mit seiner Frau Stephanie an den Krönungsfeierlichkeiten teilnehmen, wie ein Sprecher des Hauses dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mitteilte. Beide würden dem außerordentlichen Ereignis mit Freude und Spannung entgegenblicken.

Bernhard Markgraf von Baden, neuer Chef des Hauses Baden, und seine Ehefrau Prinzessin Stephanie (rechts) werden nach London zur Krönung reisen. Hier mit der Mutter von Bernhard Markgraf von Baden, Valerie Markgräfin von Baden (geborene Erzherzogin von Österreich, links). © Quelle: picture alliance/dpa

Das britische Königshaus ist durch Prinz Philips Mutter eng mit dem Haus Baden verwandt. Die Großmütter von König Charles III. und Bernhard Markgraf von Baden waren Schwestern. Auch bei den Krönungen von Georg V. und Elizabeth II. war das Haus Baden schon dabei.

„Unsere Familie blickt auf eine inzwischen lange Tradition der Teilnahme an Krönungsfeiern zurück“, erklärte Bernhard Markgraf von Baden, „mit der Krönung Seiner Majestät begleitet meine Familie nun in der vierten Generation die Krönungsfeiern des Vereinigten Königreichs.“ Er blicke auch gespannt auf die Veränderungen in der Monarchie: „Es ist doch erstaunlich und inspirierend, wie sich eine uralte Institution wie das englische Königshaus in Verbindung mit einer modernen parlamentarischen Demokratie den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stellt“, so der Markgraf.

Haus Hohenlohe-Langenburg eng mit englischem Königshaus verwandt

Auch das Haus Hohenlohe-Langenburg ist seit vielen Generationen eng mit dem englischen Königshaus verwandt. König Charles III. ist der Onkel von Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg, besuchte ihn und seine Ehefrau Saskia im Jahr 2013 auch in ihrer Heimat, zuletzt sahen sie sich Ende März beim Staatsbankett in Berlin. Das Paar will ebenfalls an den Feierlichkeiten in London teilnehmen. Er freue sich auf den zeremoniellen Krönungsakt, teilt Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg dem RND mit. „Die Westminster Abbey ist ein so beeindruckender Ort, und die Musik wird sicherlich wieder ganz speziell werden.“

„Es ist uns eine große Ehre, an der Krönungsfeierlichkeit teilnehmen zu dürfen. Mein Vater hat mir sehr lebendig und beeindruckt von seinen eigenen Erlebnissen auf der Krönung 1953 von Königin Elizabeth II. erzählt“, wird Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg außerdem auf seiner Website zitiert. „Daher sind wir voller Vorfreude, an diesem geschichtsträchtigen Ereignis dabei sein zu dürfen. Es wird ein neues royales Zeitalter eingeläutet.“ Für das Haus in Langenburg (Schwäbisch Hall) ist es seit 1821 die siebte Krönung im britischen Königshaus.

2013 besuchte Charles, damals noch Prinz, Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg (l.) und dessen Frau Saskia (r.) in Langenburg (Baden-Württemberg). © Quelle: picture alliance / dpa

Veränderungen im Ablauf der Krönung

Der Fürst ist sich demnach sicher: „König Charles III. wird die Monarchie weiter modernisieren, das wird sich unter anderem an dem zeitgemäßen und deutlich kürzeren Ablauf der traditionell sehr langen Krönungszeremonie widerspiegeln.“ Tatsächlich wird es bei der Krönung einige Neuerungen geben. So spielen etwa bei der Zeremonie in der Westminster Abbey erstmals Vertreter anderer Religionen eine aktive Rolle. Jüdische, hinduistische, muslimische, buddhistische und Sikh-Geistliche werden dem König eine gemeinsame Grußbotschaft ausrichten, Mitglieder der Religionen ihm die Insignien aushändigen. Das solle die „Vielfalt unserer heutigen Gesellschaft widerspiegeln“.

Ebenfalls zum ersten Mal werden Sprachen aus den übrigen britischen Landesteilen bei dem Gottesdienst zu hören sein, wenn die Hymne „Veni creator spiritus“ (Komm, Schöpfer Geist) außer auf Englisch auch auf Walisisch sowie in Schottischem und Irischem Gälisch gesungen wird. Außerdem soll zum ersten Mal die Öffentlichkeit einbezogen werden, mit einem „Tribut der Menschen“ an den König. Damit wird die traditionelle Hommage von Würdenträgern ersetzt, bei der Adlige in langer Reihe vor dem Monarchen niederknien und ihm die Treue schwören.

Schließlich gibt es noch eine Änderung bei der Krönung von Camilla. Die 75-Jährige wird im Gegensatz zu ihrem Ehemann öffentlich vom Erzbischof mit geweihtem Öl gesalbt und dabei anders als frühere Königsgemahlinnen nicht von einem Baldachin bedeckt. Hingegen wird bei der Salbung von Charles ein dreiseitiger Sichtschutz um den Monarchen und den Erzbischof aufgebaut – es ist der einzige Moment der Zeremonie, der nicht von Kameras eingefangen wird.

Heinrich Donatus Landgraf von Hessen kommt ebenfalls

Auch ein Verwandter von Charles aus Hessen wird laut dem Radiosender hr1 anreisen: Heinrich Donatus Landgraf von Hessen (56) war zuletzt schon bei der Beerdigung der Queen sowie bei der Trauerfeier von Prinz Philip und ist der Urururenkel der 1901 gestorbenen Königin Victoria sowie der Großneffe von Queen Elizabeth II.

Heinrich Donatus Landgraf von Hessen ist ebenfalls eingeladen. © Quelle: picture alliance / dpa

König Charles (74) soll am 6. Mai offiziell gekrönt werden. 2000 Gäste sind insgesamt zu der Zeremonie in der Londoner Westminster Abbey geladen. Insgesamt dauern die Feierlichkeiten drei Tage. Zum Krönungswochenende werden Dutzende Staatsoberhäupter aus aller Welt sowie Zehntausende Besucher in London erwartet.

Nach der Krönung selbst am Samstag ist am Sonntag zu Ehren des Königspaares ein großes Konzert mit „globalen Musikikonen und zeitgenössischen Stars“ auf Schloss Windsor geplant. Die angekündigten Lichteffekte wecken Erinnerungen an das Jubiläumskonzert für die Queen vor dem Buckingham-Palast. Tausende Tickets sollten landesweit verlost werden. Eigens für das Ereignis sollte ein „Krönungschor“ gebildet werden, dem Mitglieder zahlreicher besonderer Chöre – etwa Flüchtlingen, Mitgliedern der LGBTQ+-Gemeinde oder Hörbehinderter – angehören sollen.

Bereits den ganzen Sonntag über werden die Menschen zum „Coronation Big Lunch“ – in etwa: das große Krönungsessen – zu Straßenfesten und Teepartys aufgerufen. Landesweit würden Tausende Veranstaltungen erwartet, hieß es. Wegen der Krönung erhalten die Menschen im Vereinigten Königreich außerdem am 8. Mai einmalig einen weiteren Feiertag. Unter dem Motto „Big Help“ (große Hilfe) werde die Bevölkerung an dem Tag ermuntert, die Freiwilligenarbeit in ihren Gemeinden kennenzulernen.

RND/hsc, mit dpa