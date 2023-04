Dieter Bohlen eröffnet Comeback-Tour in Berlin

Britisches Königshaus

Katy Perry, Take That und Lionel Richie singen für König Charles III.

Wenn König Charles III. im Mai gekrönt wird, kommen die Stars nach London - falls sie nicht ohnehin dort leben, wie etwa Gary Barlow von Take That. Zum Konzert am Tag nach der Zeremonie bringen Weltstars wie Katy Perry, Lionel Richie und Andrea Bocelli musikalische Königsklasse nach Schloss Windsor.