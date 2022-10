NBA-Legende Dikembe Mutombo leidet an einem Gehirntumor

NBA-Legende Dikembe Mutombo, einer der besten Defensivspieler in der Geschichte der US-Basketballliga, wird wegen eines Gehirntumors behandelt. Das gab die Familie des 56-Jährigen am Samstag in einer von der NBA veröffentlichten Mitteilung bekannt.

Mutombo erhalte die bestmögliche Versorgung durch ein Team von Spezialisten in Atlanta und sei „in bester Stimmung, während er mit der Behandlung beginnt“, heißt es darin. Er sei dankbar für die Gebete und Genesungswünsche und bitte um Respektierung seiner Privatsphäre. „Unsere Gedanken und Gebete sind bei Dikembe, einem der größten Menschenfreunde der Welt“, sagte NBA-Commissioner Adam Silver.

Mutombo spielte 18 Jahre lang in der besten Basketballliga der Welt für die Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Houston Rockets, Philadelphia 76ers, New York Knicks und New Jersey Nets. Während seiner Karriere gelangen dem 2,18 Meter großen Center 3289 geblockte Würfe, häufig gefolgt von einem Wedeln des rechten Zeigefingers, einer Geste, die bei Fans Kultstatus genoss.

Der gebürtige Kongolese wurde acht Mal ins All-Star-Team gewählt und gewann viermal die Auszeichnung als bester Verteidiger der NBA. 2015 wurde Mutombo in die Hall of Fame, die Basketball-Ruhmeshalle, aufgenommen.

Nach seiner Spielerkarriere setzte sich Mutombo intensiv für wohltätige und humanitäre Zwecke ein.

