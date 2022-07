„Doctor Who“-Star Bernard Cribbins ist tot

Mit „Casino Royale“ (1967), „Jeden Morgen hält derselbe Zug“ (1970), „Fawlty Towers“ (1975) und seiner schauspielerischen Leistung in der Filmversion der britischen Science-Fiction-Serie „Doctor Who“, „Daleks‘ Invasion Earth 2150 A.D.“ (1966), machte sich Bernard Cribbins einen großen Namen, 2007 bis 2010 war er erneut in einer wiederkehrenden Rolle in „Doctor Who“ zu sehen. Jahrelang war er für Generationen von Briten das Gesicht ihrer Kindheit in Film und Fernsehen. Mit seiner Filmografie hat Cribbins ein großes Erbe erschaffen, mit dem er immer in Erinnerung bleiben wird: Der Brite starb mit 93 Jahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Nachricht bestätigte sein Management, der Schauspieler starb nur wenige Monate nach dem Tod seiner geliebten Frau Gillian. „Er liebte Gill von ganzem Herzen; er erwähnte sie in jeder Unterhaltung, die wir je hatten. Eine Liebesgeschichte für die Ewigkeit“, heißt es in einem Instagram-Beitrag von Russell T. Davies. Er ist der wiederkehrende Showrunner von „Doctor Who“ und arbeitete jahrelang mit Cribbins zusammen. „Ich bin so glücklich, ihn gekannt zu haben. Danke für alles, mein alter Soldat. Eine Legende hat die Welt verlassen.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/Teleschau

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter