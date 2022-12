Drama, Stoizismus und Verständnis: Die Reaktionen auf das Becker-Interview sind gemischt

Messerstiche in Container für Obdachlose in Kiel: Opfer schwer verletzt

Messerstiche in Erfrierungsschutzcontainer: Ein 25-Jähriger steht unter Verdacht, in der Nacht zu Mittwoch auf einen 30-Jährigen in einem Schlafcontainer für Obdachlose in Kiel eingestochen zu haben. Der Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.