Dieter Bohlen spricht über seine Zukunft bei RTL: Geht es doch weiter mit „DSDS“?

In der aktuellen Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“ sitzt Dieter Bohlen wieder in der Jury – die Show soll danach enden. In einem Interview spricht der 68-Jährige darüber, wie es anschließend für ihn im TV weitergeht.

Zurzeit läuft die 20. Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bei RTL, es ist die letzte der Show. Zum Abschied sitzt auch wieder Dieter Bohlen (68) in der Jury, nachdem er zwischenzeitlich von Schlagerstar Florian Silbereisen ersetzt worden war. In einem Interview mit dem Portal „web.de“ sprach Bohlen jetzt über seine Zukunftspläne – in den Ruhestand will er noch nicht gehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

„Ich habe mit RTL einen langfristigen Vertrag, der nicht mit dem Jahr 2023 endet“, sagte Bohlen. Dem Fernsehen werde er also noch länger treu bleiben. Wie genau es für ihn bei RTL weitergehen wird, gibt Bohlen noch nicht preis – sein Kopf sei aber „voller Pläne“. Möglich sei eine neue Staffel der Castingshow „Das Supertalent“. Sogar vom endgültigen Ende von „DSDS“ scheint Bohlen nicht überzeugt zu sein – es könnte durchaus sein, „dass im nächsten Jahr eine weitere ‚DSDS‘-Staffel kommt“.

Bohlen offen für neue Formate

Auch für neue Shows bei RTL ist Bohlen offen. Die aktuelle Entwicklung der deutschen TV‑Landschaft gefällt ihm allerdings nicht: Dass viele Show­klassiker ins Fernsehen zurück­kehren, beunruhigt ihn, „weil es dafür spricht, dass die Kreativität stark nachgelassen hat“, so der TV‑Star.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Tag nach dem „DSDS“-Finale startet Dieter Bohlen aber erst mal mit seiner Tour „Das größte Comeback aller Zeiten“. Viel Zeit für eine Pause bleibe da nicht. Bohlen sieht dem jedoch gelassen entgegen: „Es wird also etwas stressig, aber so ist halt manchmal das Leben.“

Es wird mir irgendwann zu viel. Dieter Bohlen über seine letzte Tournee

Es werde aber seine letzte große Tour durch Deutschland sein. „Ich kann mich mit den Tourneen nicht zerreißen“, sagte Bohlen. „Wir haben kürzlich eine internationale Zusammen­arbeit beschlossen – höchstwahrscheinlich inklusive einer Welttournee. Was eine weitere Tour in Deutschland in nächster Zeit anbelangt, fehlt mir aber die Zeit. Es wird mir irgendwann zu viel.“

Bohlen über seine Abschiedstour

Bohlen hatte seine Tour mit dem Titel „Das größte Comeback aller Zeiten“ im Sommer angekündigt. Der Entertainer wird ab dem 16. April durch zwölf Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz touren. Begleiten wird ihn eine siebenköpfige Band. Zu den Stationen gehören etwa Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Wien. Dabei will Bohlen seinen Fans neben seinen Nummer-eins-Hits auch persönliche, noch unbekannte Anekdoten aus der Unterhaltungsbranche präsentieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Gast wird den Entertainer der Sänger Pietro Lombardi (30) begleiten. Den früheren „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner und den langjährigen Chefjuror der TV‑Show verbindet eine enge Freundschaft. „Da war es naheliegend, dass ich Pietro gefragt habe, ob er als Special Guest bei meiner letzten Tour dabei sein wird“, sagte Bohlen bei der Tourankündigung.

RND/vkoe, mit dpa