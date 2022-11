„Ich werde nicht auftreten“: Dua Lipa dementiert WM-Gerüchte

Popstar Dua Lipa dementiert Gerüchte, sie werde bei der Eröffnungsfeier der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar auftreten. Gleichzeitig kritisiert sie die Menschenrechtslage in dem WM-Gastgeberland.

London. Popsängerin Dua Lipa („Cold Heart“) hat klargestellt, dass sie keine Pläne habe, im Rahmen der umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar aufzutreten, und wies auf die Menschenrechtslage in dem Land hin. „Ich werde nicht auftreten, noch war ich je an irgendwelchen Verhandlungen zu einem Auftritt beteiligt“, schrieb die 27-jährige Britin auf Instagram. Sie reagiere damit auf „zahlreiche Spekulationen“, denen zufolge sie bei der Eröffnungsfeier am kommenden Sonntag in Katar singen werde.

„Ich freue mich darauf, Katar zu besuchen, wenn das Land alle Menschenrechtszusagen erfüllt hat, die es gemacht hat, als es zum Gastgeber der Weltmeisterschaft ernannt wurde“, teilte der Popstar mit. Gänzlich boykottieren will die Grammy-Gewinnerin das Turnier offenbar nicht: „Ich werde England aus der Ferne anfeuern“, schrieb die Sängerin.

Das Turnier in Katar ist aus unterschiedlichsten Gründen umstritten. Das Emirat steht unter anderem wegen Menschenrechtsverletzungen und den Arbeitsbedingungen ausländischer Bauarbeiter stark in der Kritik.

RND/dpa