Als Dumbledore wurde er weltberühmt: Harry-Potter-Star Michael Gambon ist tot

London. Der irisch-britische Schauspieler Michael Gambon ist tot. Das bestätigte das Büro seiner Publizistin am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London. Er verkörperte die Rolle des Hogwarts-Schulleiters Albus Dumbledore in den Roman-Verfilmungen von Harry Potter. Gambon wurde 82 Jahre alt.

Gambon sei in Folge einer Lungenentzündung gestorben, hieß es in einer Mitteilung seiner Familie. „Wir sind untröstlich, den Verlust von Sir Michael Gambon bekannt zu geben. Als geliebter Ehemann und Vater ist Michael Gambon friedlich im Krankenhaus im Beisein seiner Frau Anne und seines Sohnes Fergus gestorben“, hieß es weiter. „Wir bitten darum, unsere Privatsphäre zu achten in dieser schmerzhaften Zeit und danken für Ihre unterstützenden und liebevollen Nachrichten.“

Zwei Dumbledore-Darsteller in Harry-Potter-Filmen

Der Zauberer Dumbledore wurde in den Harry-Potter-Filmen von zwei Schauspielern dargestellt: zuerst von Richard Harris und nach dessen Tod im Jahr 2002 von Michael Gambon. Er spielte den Schulleiter ab dem dritten Teil der Reihe „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ und insgesamt in sechs der acht Filme.

Die Filme beruhen auf den Büchern von der Autorin J.K. Rowling, die darin von einer magischen Welt erzählt. Die Figur Dumbledore nimmt darin den jungen Magier Harry Potter unter ihre Fittiche, nachdem dessen Eltern im Kampf gegen den bösen Voldemort ums Leben gekommen sind.

Gambon spielte außerdem in mehreren Filmen wie „The King‘s Speech“ und etwa auch in den Serien „Maigret“ und „The Singing Detective“ mit. Ganz gleich, welche Rolle er im Laufe seiner mehr als fünf Jahrzehnte umspannenden Karriere annahm, war er stets zu erkennen. Ein Markenzeichen war seine prägnante und tiefe Stimme.

