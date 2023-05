Geheimes Traumpaar der Rockwelt: Erwin Bach, der Mann an Tina Turners Seite

Vor fast 40 Jahren trafen sie sich und waren seitdem unzertrennlich. Bis zu ihrem Tod. Der deutsche Musikmanager Erwin Bach und die gebürtige US-Amerikanerin Tina Turner lernten sich 1985 kennen und wurden schnell ein Paar, wie das Musikmagazin „Rolling Stone“, die Schweizer Zeitung „20 Minuten“ und „Bild“ berichten. Dass sie 16 Jahre älter war als er, habe dabei keine Rolle gespielt. Die Sängerin sagte über die erste Begegnung mit Bach: „Er hatte das hübscheste Gesicht, man kann es kaum beschreiben. Er hat so gut ausgesehen. Mein Herz schlug schnell und meine Hände zitterten.“

In ihrer Ehe mit Ike Turner hatte Tina massive Gewalt erlebt, doch zu Bach entwickelte sich laut „Rolling Stone“ eine tiefe Bindung, die der Musikerin bis zu ihrem Tod viel Kraft gab. 1986 zog sie zu ihm nach Köln, 1994 wanderten sie gemeinsam in die Schweiz aus, wo sie am Zürichsee zusammen lebten. Geheiratet wurde erst 2013.

Bach spendete seiner Frau eine Niere

Das Paar durchlebte sehr schwierige Zeiten: Im Jahr der Hochzeit erlitt Turner einen Schlaganfall und erfuhr drei Jahre später von einer schweren Krebserkrankung. Als ihr im Jahr 2017 die Nieren versagten, spendete Bach eine seiner Nieren und rettete der Sängerin damit das Leben.

Den Berichten zufolge lebte das Paar bewusst abseits der Öffentlichkeit und galt als „stilles Traumpaar der Rockwelt“. Vergangenes Jahr kauften Bach und Turner für mehr als 70 Millionen Franken ein hundert Jahre altes Landgut am Zürichsee. Das Vermögen des Ehepaars wird auf mehr als 200 Millionen Franken geschätzt.

Erwin Bach wurde am 24. Januar 1956 in Köln geboren und arbeitete lange Zeit als Musikmanager bei der Plattenfirma Emi, später wurde er Chef von Emi Switzerland. In dieser Rolle war er laut „Rolling Stone“ unter anderem an der Produktion von Alben für David Bowie, Pet Shop Boys und Queen beteiligt. Er unterstützte auch Künstler wie Radiohead, Pink Floyd und Paul McCartney.

RND/toe