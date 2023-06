Elliot Page und Hollywoods Doppelmoral

Wenn man Elliot Page (36) früher sah, hatte man direkt Juno im Kopf. Diese eigensinnige, auf besondere Art charmante, ungewollt schwangere Schülerin, die der Kanadier 2007 in dem gleichnamigen Indie-Film spielte und die aus ihm über Nacht einen Hollywoodstar machte. Es war eine schöne Rolle. Das fand auch Page, wie er in Interviews sagte. Das, was auf den Erfolg aber folgte, war für den Schauspieler eine Qual, wie wir heute aus Interviews, die er nach 2020 gab, wissen.

Das war das Jahr, in dem sich für Page viel änderte. Und auch für die Öffentlichkeit, die den Schauspieler – natürlich – seitdem ebenfalls anders wahrnimmt. Denn Page hatte 2020 sein Coming-out, im Grunde genommen schon sein zweites.

Elliot Page lebt offen als trans Mann

Bereits 2014 hatte sich der Schauspieler auf einer Jugendkonferenz der Human Rights Campaign, der größten Organisation von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern (LGBT) in den USA, als lesbisch geoutet und gesagt, dass er sich nicht mehr verstecken und lügen wolle. Dennoch hatte er offenbar weiterhin einen Teil von sich versteckt, wie er rund sechs Jahre später die Welt wissen ließ. Denn 2020 teilte Page in den sozialen Medien mit, dass er Transgender sei und nun die Pronomen „er“ (he) und das im Englischen üblich gewordene geschlechtsneutrale Pronomen „they“ verwende.

Seitdem lebt der Schauspieler, der früher als Schauspielerin Ellen Page bekannt war, offen als trans Mann. Während in der LGBTQIA+-Community oft vermieden wird, den abgelegten Namen und die früheren Pronomen zu nennen, macht Page dies selbst in seiner Autobiografie „Pageboy“, wenn er über seine Vergangenheit schreibt. „Ich habe mich dafür entschieden, weil es sich richtig angefühlt hat“, erklärte er dazu in einem Interview mit dem „Spiegel“. Das Buch veröffentlichte er vergangene Woche, nächste Woche wird er es auch bei Lesungen in Berlin und Köln vorstellen.

Der Aufstieg in Hollywood

Darin geht es auch um Pages Aufstieg in Hollywood. Der Film „Juno“ brachte ihm damals mit gerade mal 20 Jahren eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin ein. Es folgten Rollen in Filmen wie „Inception“, „To Rome with Love“ oder „X-Men: Zukunft ist Vergangenheit“ - eigentlich eine Traumkarriere. Aber der Erfolg brachte auch ein Leben in der Öffentlichkeit mit sich. Für Page verstärkte sich im Rampenlicht das Versteckspiel. Er hatte Depressionen, Panikattacken und Essstörungen, schreibt er in dem Buch mit dem Untertitel „Meine Geschichte“.

Als ich den Film bewarb, sollte ich Kleider, High Heels und Make-up tragen. Sobald die Marketingmaschine Hollywoods ansprang, nahm sie mir alle Freude an dem Film. Elliot Page über die Zeit nach dem "Juno"-Erfolg

Mit dem „Juno“-Erfolg begann er auch den Druck aus Hollywood zu spüren. „Als ich den Film bewarb, sollte ich Kleider, High Heels und Make-up tragen“, erzählte Page dem „Spiegel“. „Sobald die Marketingmaschine Hollywoods ansprang, nahm sie mir alle Freude an dem Film.“ Die Forderungen hätten sich auch bei weiteren Filmen, die er machte, durchgezogen. Immer wieder sollte er sich feminin kleiden und geben.

Page kritisiert „Mindset in Hollywood“

Zudem sei ihm geraten worden, sein Privatleben immer privat zu halten. „Das ist das Mindset in Hollywood“, so Page, der das als „destruktiv und queerfeindlich“ bezeichnet. Denn es gelte offenbar nur für queere Menschen: Die heterosexuellen Schauspielerinnen und Schauspieler hingegen gingen selbstverständlich Händchen haltend über den roten Teppich und sprächen in Interviews über ihre Kinder, sagte der 36-Jährige dem Magazin. „Irgendwann wurde mir klar, dass man nur zu queeren Menschen sagt, dass sie ihr Privatleben verstecken sollen.“

Dabei habe er schon viel früher, als seine Hollywood-Karriere noch in weiter Ferne war, mit nur vier Jahren instinktiv begriffen, dass er kein Mädchen gewesen sei, schreibt Page in seinem Buch und berichtet von einer seiner frühen Kindheitserinnerungen: Er habe versucht, im Stehen zu pinkeln. „Kann ich ein Junge sein“, habe er seine Mutter mit sechs Jahren gefragt. Später habe er darum gekämpft, die Haare kurz zu tragen. In Kleidern habe er sich total unwohl gefühlt. Bereits als Jugendlicher habe er sich in Mädchen verknallt - und sei schon während der Schulzeit als Lesbe beschimpft worden.

Betrunkener Schauspieler bepöbelte Page

Als er sich viele Jahre später dann tatsächlich als lesbisch outete, war das für ihn einer der „wichtigsten und heilsamsten Momente“ seines Lebens, schreibt Page in seiner Autobiografie weiter. Doch gleichzeitig habe damit auch die Erfahrung mit Homophobie begonnen. So berichtet der Schauspieler von einem Vorfall, als ein angetrunkener Bekannter - ein berühmter Schauspieler, dessen Namen er aber nicht nennt - auf einer Party zu ihm gesagt habe: „Ich fick dich mal so richtig durch, dann wirst du schon merken, dass du doch auf Männer stehst.“

Die Feindlichkeit, die nach dem Trans-Coming-Out noch größer geworden sei, und die „transfeindlichen Gesetze in den USA“ seien auch ein Anlass für das Buch gewesen, sagte Page dem „Spiegel“. So haben etwa im März mit Iowa und Georgia zwei weitere konservative US-Bundesstaaten Transgenderbehandlungen für Minderjährige verboten. „Wir leben gerade in einem politischen Klima, das mir Angst macht. Jeden Tag werden wir mit Meinungen überschwemmt, die unsere Existenz leugnen, die Witze auf unsere Kosten machen, die uns erniedrigen“, so Page in dem Interview. Ihm selbst hätten Bücher sehr geholfen, gleichzeitig sei das Aufschreiben seiner Erlebnisse auch ein Heilungsprozess für ihn selbst gewesen.

Page heute ein prominentes Gesicht der LGBTQIA+-Community

Verstellen will sich Page heute nicht mehr - er gilt mittlerweile als eines der prominentesten Gesichter der LGBTQIA+-Community in Hollywood. Auf dem Cover seiner Autobiografie „Pageboy“ zeigt er sich mit kurzen Haaren im weißen Feinripp-Unterhemd, Jeans und Halskette. Selbstbewusst blickt er direkt in die Kamera.

Auch auf Instagram teilte er seit dem Coming-Out zahlreiche Schnappschüsse aus seinem Leben, etwa oberkörperfrei mit seiner ersten Badehose. „Breiter grinsen geht nicht“, beschrieb er den Schnappschuss, auf dem die Narben der Brustoperation am Oberkörper sichtbar sind. Zu dem Foto im Mai 2021 auf Instagram schrieb er: „Trans bb‘s first swim trunks“ (deutsch: erste Badehose) - dazu setzte er die Hashtags #transjoy und #transisbeautiful.

Seine Mutter ist heute seine Verbündete

Während seine dreijährige Ehe mit der Tänzerin Emma Portner kurz nach dem Trans-Coming-out als Elliot in die Brüche ging, hat der Schauspieler dafür mittlerweile Frieden mit seiner Mutter gefunden - die anfangs nicht wollte, dass er queer ist, wie er selbst sagt. „Auch als sie sagte, dass sie damit okay sei, konnte ich noch immer ihre Enttäuschung und Trauer spüren. Sie hat einfach Zeit gebraucht.“

Früher wusste sie es einfach nicht besser, hat es mit mir gut gemeint. Sie dachte immer: Wenn man sich anpasst, wird schon alles gut. Elliot Page über seine Mutter

Heute aber nennt Page seine Mutter gegenüber dem „Spiegel“ eine „große Verbündete“. „Früher wusste sie es einfach nicht besser, hat es mit mir gut gemeint. Sie dachte immer: Wenn man sich anpasst, wird schon alles gut.“ So sei sie eben selbst groß geworden. Jetzt sehe seine Mutter, wie viel glücklicher er sei und wie wohl er sich in seinem Körper fühle.

Figur in „The Umbrella Academy“ wurde angepasst

Seine neue Offenheit nutzt der Schauspieler auch für Aktivismus - und kritisiert die Filmindustrie für ihren Umgang mit queeren Menschen. „Wenn Menschen in Machtpositionen überwiegend heterosexuell, cisgender und weiß sind, werden queere Geschichten von ihnen kontrolliert und abgemildert“, sagte er dem „Spiegel“. Es habe lange den Glauben gegeben, dass queere Geschichten nicht profitabel seien. „Das ist allerdings nicht wahr“, ist sich Page sicher. „Da wird das Publikum unterschätzt. Offensichtlich ändert sich das gerade ein wenig, aber nur schrittweise.“

Es gibt sie aber mittlerweile, die Positivbeispiele für den Umgang mit queeren Menschen in Hollywood. In der Netflix-Serie „The Umbrella Academy“, in der Page seit 2019 eine Hauptrolle spielt, passte das Autorenteam seine bis dahin weibliche Figur nach dem Coming-Out seinem Leben an. Die hieß dann ab der dritten Staffel Viktor und nicht mehr Vanya.

