Letztes Konzert der Abschiedstournee

Elton John zu Tourabschluss in Stockholm: „Samstagabend war magisch“

Pop-Star Elton hat am Wochenende in Stockholm das letzte Konzert seiner „Farewell Yellow Brick Road“-Tour gegeben.

Nach fünf Jahren hat Elton Johns am Samstag seine Abschiedstournee mit einem Konzert in Stockholm beendet. In einem emotionalen Statement dankte er am Montag seinen Fans.