Elton Johns größte Hits: von „Your Song“ bis „Rocket Man“

Am Samstag verabschiedet sich Elton John in Stockholm mit dem letzten Konzert seiner Abschiedstournee „Farewell Yellow Brick Road“. Er hatte angekündigt, danach kürzertreten zu wollen, um mehr Zeit mit seinem Mann David Furnish und den beiden Söhnen verbringen zu können. Doch auch wenn er dann auf den großen Bühnen fehlen wird, bleiben seine großen Hits:

„Your Song“ (1970)

Mit dem nach ihm selbst benannten Album „Elton John“ gelang dem Musiker 1970 der Durchbruch – und mit dem darauf befindlichen Liebeslied „Your Song“ ein Welthit. „Your Song“ handelt von einem Mann, der nur diesen Song hat, sonst nichts – kein großes Haus und auch nicht viel Geld.

Eine bescheidene Ballade, deren Melodie Elton John angeblich in zehn Minuten geschrieben haben soll. Und den Text soll sein Songtexter Bernie Taupin, mit dem er fast alle seine Lieder schrieb, am Esstisch von Elton Johns Mutter verfasst haben. 1998 zog der Song in die Grammy Hall of Fame ein.

„Rocket Man“ (1972)

Der Rocksong „Rocket Man“, im ganzen Titel eigentlich „Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)“, wurde beinahe ein Nummer‑eins-Hit in England, blieb dann aber ein Nummer-zwei-Hit. Was dem Erfolg des Songs aber keinen Abbruch tat.

2019 wurde er sogar, in leicht geänderter Schreibweise, titelgebend für Dexter Fletchers Filmbiografie „Rocketman“ über Elton John. Das Lied wurde von einer Kurzgeschichte von Ray Bradbury inspiriert und erzählt die Geschichte eines Astronauten auf dem Weg zum Mars, erschienen ist es 1972 auf dem Album „Honky Château“.

„Goodbye Yellow Brick Road“ (1973)

Der Song „Goodbye Yellow Brick Road“ wurde titelgebend für das gleichnamige Album von Elton John im Jahr 1973 und nun auch in abgeänderter Fassung für die Abschiedstournee, in der es dann aber „Lebewohl“ („Farewell“) statt „Auf Wiedersehen“ heißt.

Für Songtexter Bernie Taupin stand die „gelbe Straße“, eine Referenz auf den Weg zum Zauberer von Oz aus dem Kinderbuch von Lyman Frank Baum, das Victor Fleming 1939 verfilmte, für die falschen Versprechungen des Ruhms. „Oh, I’ve finally decided my future lies/ Beyond the yellow brick road“, textete er und beschwor damit die Verheißungen des einfachen Lebens auf dem Land. Elton John machte die Ode mit Arrangeur Del Newman, der auch bei Paul McCartneys James-Bond-Song „Live And Let Die“ das Orchester dirigierte, zum Hit.

„Candle in the Wind“ (1973)

Ebenfalls auf dem Album „Goodbye Yellow Brick Road“ erschienen, schrieb Elton John das Lied „Candle in the Wind“ ursprünglich in Andenken an Marilyn Monroe. Mehr als 20 Jahre später, 1997, präsentierte er dann eine Version mit verändertem Text zu Ehren der verunglückten Prinzessin Diana. Ein rührender Song, der den beiden Frauen Tribut zollt.

„Don’t Let The Sun Go Down On Me“ (1974)

Die Ballade erschien auf dem oft unterschätzten Album „Caribou“. Im Chor singen darin unter anderem Carl Wilson und Bruce Johnston von den Beach Boys. Im Jahr 1985 sang dann George Michael, damals noch bei Wham, den Song beim Live-Aid-­Konzert im britischen Wembley Stadium, und Elton John spielte dazu Klavier.

Sechs Jahre später sangen sie den Song am gleichen Ort gemeinsam. Die Aufnahme des Duetts wurde am Ende erfolgreicher als die Originalversion von 1974. Seitdem wurde „Don’t Let The Sun Go Down On Me“ viele weitere Male gecovert, etwa zuletzt auch von Miley Cyrus.

„Sorry Seems To Be The Hardest Word“ (1976)

Für diesen Song über eine unerfüllte Liebe soll Elton John ausnahmsweise etliche Textzeilen selbst geschrieben haben, während er an der Melodie arbeitete. Songtexter Taupin ergänzte und polierte dann später und entschied auch über den Titel, heißt es. Erschienen auf dem Album „Blue Moves“ (1976) ist „Sorry Seems To Be The Hardest Word“ ein schlichtes Liebeslied und dennoch aufgeladen mit Emotionen.

Als Elton John 1977 im Wembley-Stadion seinen, wie sich später herausstellte, vorläufigen Rückzug vom Tourneegeschäft ankündigte, spielte er diesen Song. „It’s a sad, sad situation/ And it’s getting more and more absurd“ passte gut. Ob er den Song nun in Stockholm wieder zum Abschied spielen wird? Das wird sich zeigen. Trotz der nicht gerade frohen Botschaft des Liedes ist es einer der meistgecoverten Elton-John-Hits, etwa Joe Cocker und Mary J. Blige versuchten sich daran.

„Can You Feel The Love Tonight“ (1994)

Wer die Melodie von „Can You Feel The Love Tonight“ hört, denkt direkt an „König der Löwen“ und sieht den Löwen Simba und seine Jugendliebe Nala vor sich. Die Ballade komponierte Elton John 1994 für den Disneyfilm und gewann später dafür den Oscar für den besten Filmsong und einen Grammy. Obendrauf gab’s noch elf Millionen verkaufte Platten.

„Circle of Life“ (1994)

... und „Can You Feel The Love Tonight“ war nicht der einzige Song, mit dem Elton John den Filmzuschauerinnen und -zuschauern bis heute Gänsehaut bereitet. Auch „Circle of Life“ prägte die Kindheit vieler und verkaufte sich viele Millionen Mal. Der zweite Hit aus „König der Löwen“, der zu Beginn des Films zur Präsentation des gerade geborenen Simba gespielt wird und später wieder, als Simbas eigene Tochter den anderen Tieren präsentiert wird, wurde schon unzählige Male gecovert. Das Lied erfreut sich immer noch größter Beliebtheit, auch als Teil des „König der Löwen“-Musicals.

RND/hsc