Enkel von Robert De Niro überraschend mit nur 19 Jahren gestorben

Erst vor wenigen Wochen war Schauspieler Robert De Niro zum siebten Mal Vater geworden. Nun gibt es traurige Neuigkeiten für den 79-Jährigen, denn sein Enkel ist tot. Leandro De Niro Rodriguez, selbst unter anderem für „A Star Is Born“ vor der Kamera, wurde nur 19 Jahre alt. Das teilte De Niros Tochter Drena auf Instagram mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mutter: „Ich weiß nicht, wie ich ohne dich leben soll“

Die Schauspielerin („A Star Is Born“) verabschiedete ihren Sohn in einem emotionalen Beitrag: „Mein wunderschöner, süßer Engel. Von dem Moment an, an dem ich dich in meinem Bauch gespürt habe, habe ich dich unbeschreiblich geliebt“, beginnt sie den Text, „ich wünschte, ich wäre bei dir. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich leben soll, aber ich werde versuchen, weiterzumachen und die Liebe und das Licht zu verbreiten, die du mir gegeben hast, als ich deine Mutter geworden bin.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Du wurdest tief geliebt und geschätzt, und ich wünschte, dass Liebe allein dich hätte retten können. Es tut mir so leid, mein Baby“, fügte Drena De Niro hinzu und beendete den Text mit den Worten: „Ruhe in Frieden und im ewigen Paradies, mein lieber Junge“. Über die Todesursache ist noch nichts bekannt.

Drena De Niro ist das älteste von Robert De Niros Kindern und wurde von dem mehrfachen Oscarpreisträger adoptiert. Ihre Mutter ist Schauspielerin Diahnne Abbott, die von 1976 bis 1988 mit dem Weltstar verheiratet war.

RND/sz