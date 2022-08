Eva-Maria Hagen ist tot: Schauspielerin und Sängerin mit 87 Jahren gestorben

Nach Party-Video: Finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin zu Drogentest bereit

Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin singt und tanzt in einem Video ausgelassen mit Freunden. Es ging „ziemlich wild“ zu, sagt sie selbst, nach dem der Clip in die Öffentlichkeit gerät. Die Kritik ist groß, den Vorwurf des Drogenkonsums möchte sie sich aber nicht gefallen lassen. Die deutsche Politik kann die Kritik in dem skandinavischen Land derweil nicht nachvollziehen.