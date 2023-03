„Es war angsteinflößend“: Einbruch in Auto von Realitystar Evelyn Burdecki

Plötzlich klingelte das Handy und die Polizei war am Telefon: Reality-TV-Star Evelyn Burdecki ist in Düsseldorf Opfer eines Diebstahls geworden – die Täter hatten die Ex-Dschungelkönigin offenbar vor der Tat heimlich beobachtet.

Es war ein Einkaufsbummel, den Reality-TV-Star Evelyn Burdecki so schnell nicht vergessen wird: Während die 34-Jährige in der Düsseldorfer Innenstadt unterwegs war, ist ein Mann in ihr Auto eingebrochen. „Es war wirklich, wirklich angsteinflößend, weil die Diebe mich erst einmal eine Zeit lang beobachtet haben, wo ich hingefahren bin“, berichtete Burdecki am Freitag in ihrer Instagram-Story.

Sie habe ihr Auto in Düsseldorf auf einem Parkplatz abgestellt und sei einkaufen gegangen. „Nach fünf Minuten hab ich auch schon eine komische Nummer auf meinem Display gesehen. Es war dann die Düsseldorfer Polizei.“ Die Beamten teilten ihr mit, dass sie einen Mann bei ihr im Auto beobachtet hätten, der darin rumgekrabbelt sei und eine Tasche entwendet habe. „Ich dachte erst, das wäre ein schlechter Scherz und mich will jemand veräppeln. Ich hatte mein Auto natürlich abgeschlossen, aber er hat irgendwie einen Störer mit reingebracht, dass mein Auto nicht abgeschlossen wurde und dann hatte er freie Fahrt“, so die frühere Dschungelkönigin.

Der Täter erbeutete eine große Sporttasche, außerdem teure Sonnenbrillen und Bargeld. „Er hat sich quasi eine gemischte Tüte aus dem Auto zusammengestellt“, so Burdecki.

Evelyn Burdecki: „Dankeschön an die Polizei Düsseldorf“

Für den TV-Star nahm der Fall allerdings ein gutes Ende: „Die Polizei hat ihn dann weiter beobachtet und erst einmal gehen lassen, weil die schauen wollten, ob er noch einen Komplizen hat“, so die 34-Jährige. Und tatsächlich sei der Mann zu einem Mittäter in ein Auto gestiegen, daraufhin habe die Polizei beide festgenommen. „Ich durfte meine Tasche dann abholen. Ein sehr, sehr großes Dankeschön an die Polizei Düsseldorf“, so Burdecki, die offenbar nicht das einzige Opfer der beiden Männer war.

Nach Informationen der Kölner Tageszeitung „Express“ handelt es sich bei den Tatverdächtigen um zwei einschlägig bekannte 51 und 39 Jahre alte Männer aus Düsseldorf.

