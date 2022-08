Am Mittwochmorgen dürften sich Userinnen und User beim Öffnen von Facebook gewundert haben. Die Newsfeed waren nämlich mit Nachrichten an Prominente geflutet. Einige Nutzende traf es wohl besonders hart.

Menlo Park. Viele Nutzerinnen und Nutzer haben am Mittwoch Facebook zeitweise kaum nutzen können, weil ihre Newsfeeds mit Nachrichten wildfremder Leute an Prominente geflutet waren. Von Facebook gab es zunächst keine Erklärung für das Problem, das in verschiedenen Ländern auftrat.

Fehlermeldungen flauten ab

Besonders hart traf es einige Nutzende, die bei Facebook Beiträge von sehr populären Künstlern wie zum Beispiel Coldplay, Taylor Swift oder Lady Gaga abonniert hatten. In ihren Feeds war teilweise nichts außer Fan-Nachrichten zu sehen.

Einige Nutzende schalteten schnell und verschickten über Nachrichten an Prominenten-Accounts Scherze oder Werbung für Kryptowährungen - in der Hoffnung, dass sie so mehr Leute zu sehen bekommen. Im Laufe des Mittwochvormittags deutscher Zeit flauten die Fehlermeldungen bei Plattformen wie allestörungen.de wieder ab.

RND/dpa