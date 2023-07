Fans singen für kranken Lewis Capaldi: klares Zeichen an die Gesellschaft

Die Videos von seinem Auftritt beim Glastonbury-Festival gingen um die Welt. Der an Tourette erkrankte Sänger Lewis Capaldi kämpfte auf der Bühne nach ein paar Liedern mit seiner Stimme, dann sprangen seine Fans für ihn ein. Tausende Menschen sangen lautstark seinen Song „Someone You Loved“, während Capaldi weitgehend stumm blieb und sichtlich gerührt in die Menge blickte.

„Ich bin ehrlich mit euch, ich verliere langsam meine Stimme hier oben, aber wir machen weiter und ziehen das durch bis zum Schluss“, gab der 26-Jährige zuvor offen zu und fügte an: „Ich möchte nur, dass ihr alle so laut mitsingt, wie ihr könnt, wenn das in Ordnung ist?“ Das Publikum erfüllte ihm diesen Wunsch und sorgte so für den wohl bewegendsten Moment auf dem Festival. Anschließend feierten sie ihn mit Sprechchören.

In den sozialen Netzwerken ging Capaldis Auftritt hinterher viral. Es schien fast so, als hätte das Publikum nur darauf gewartet, emotional berührt zu werden und Empathie zu zeigen. Die Show des Schotten in England hat deutlich gemacht, dass wir uns nach solch positiven Ereignissen sehnen. Nach Momenten, in denen besonders viel Menschlichkeit gezeigt wird.

Das ist nun zehn Tage her. Inzwischen hat der Sänger aufgrund seiner Erkrankung seine Tour abgesagt. „Früher konnte ich jede Sekunde von Shows wie dieser genießen und ich habe gehofft, dass mir drei Wochen Pause (bereits vor seinem Auftritt beim Glastonbury-Festival nahm sich Capaldi eine Auszeit, Anm. d. Red.) helfen würden, wieder klarzukommen. Doch die Wahrheit ist, dass ich immer noch lerne, mit den Auswirkungen meines Tourette zurechtzukommen“, schrieb der Schotte auf Instagram.

Auch die Schweizer Fans sorgen für einen besonderen Moment

Auch sein am Wochenende geplanter Auftritt beim Open Air St. Gallen fiel damit aus. Das hinderte seine Fans aber nicht daran, für einen erneuten Gänsehautmoment zu sorgen. Trotz Capaldis Abwesenheit schmetterten die Besucherinnen und Besucher des Festivals seinen Song „Someone You Loved“ in den Schweizer Regenhimmel, schwenkten die Arme nach links und rechts und hielten vereinzelt auch Banner mit Genesungswünschen hoch.

Es war eine große Geste in Richtung des erkrankten Sängers. Eine Geste, die einmal mehr gezeigt hat, dass Musik verbindet und Menschen zusammenbringt. Vor allem aber war es ein Moment der Menschlichkeit – wie auch schon auf dem Glastonbury-Festival in England. In Zeiten, in denen ein Rechtsruck durch Europa geht und Krieg, Inflation und Klimawandel das Leben prägen, wird das immer seltener.

Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) hat in einem Video festgehalten, wie das Open Air St. Gallen für Capaldi singt. Und die Kommentare bei Youtube zeigen: Es kommt richtig gut an. „Was für eine tolle Geste und Wertschätzung“, „Es gibt noch Momente der Liebe“, „So schön und so berührend“, „Gerade erst aufgestanden und schon Pipi in den Augen“, schreiben Userinnen und User unter dem Beitrag. Negative Kommentare sucht man vergebens.

Das brauchen wir in Zukunft wieder öfter

Auf beeindruckende Art und Weise haben die Festivalbesucherinnen und -besucher ihr Mitgefühl für Lewis Capaldi zum Ausdruck gebracht, ein tolles Gespür für den Moment gezeigt und bewiesen, dass es trotz aller Krisen noch besondere Momente gibt. Die Menschen sehnen sich noch immer nach dem Positiven und wollen, dass alle zusammenstehen. Sie wollen ihre Gefühle rauslassen und ihr Leben mit anderen Menschen teilen. Genau das ist in England und in der Schweiz passiert – und muss auch in Zukunft wieder öfter passieren. Es waren klare Zeichen an unsere Gesellschaft, dass wir genau so was brauchen.

Denn zum einen hilft es dem Betroffenen, in diesem Fall Lewis Capaldi. Beim Kampf gegen seine Krankheit und auf dem Weg zurück zum Comeback wird er aus der Unterstützung seiner Fans sicherlich viel Kraft ziehen können. Das verdeutlicht er in seinem Statement bei Instagram. Im Anschluss an seinen Auftritt beim Glastonbury-Festival schrieb er: „Danke, dass ich dabei sein durfte, fürs Mitsingen, als ich es gebraucht habe, und die vielen wundervollen Nachrichten danach. Das bedeutet mir die Welt.“

Und zum anderen eint es auch die Menschen, die ihre Unterstützung zum Ausdruck bringen. Sie teilen in diesen Momenten ihre Werte, zeigen Empathie und fühlen sich miteinander verbunden. Das brauchen wir nicht nur auf Festivals, sondern auch im alltäglichen Leben.