„Fest & Flauschig“: Böhmermann und Schulz verlängern bis 2025 bei Spotify

Das Duo hängt an ihr sechsjähriges Bestehen bei dem Audio-Streamingdienst noch mindestens drei weitere Jahre. Die für den deutschsprachigen Raum Zuständige bei Spotify freut sich über die Verlängerung der „konstanten Größe“. Neben den bekannten Rubriken kommen auch noch neue dazu.

Köln. Der Satiriker Jan Böhmermann (41) und der Musiker und Moderator Olli Schulz (48) sind noch mindestens bis 2025 mit ihrem Podcast „Fest & Flauschig“ aktiv. Der Podcast startete 2016 als weltweit erster Spotify Exclusive Podcast. Jetzt wurde die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Jan Böhmermann, Olli Schulz und Spotify um drei weitere Jahre verlängert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Aus der deutschen Podcast-Landschaft nicht mehr wegzudenken“

„Fest & Flauschig“ ist aus der deutschen Podcast-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Es ist schön, unseren weltweit allerersten Spotify Exclusive Podcast weiterhin als konstante Größe in unserem Audio-Angebot zu haben. Wir freuen uns auf drei weitere Jahre der Zusammenarbeit mit Jan Böhmermann und Olli Schulz“, so Saruul Krause-Jentsch, Head of Studios bei Spotify DACH.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Spotify Ltd., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Nachweislich einer der beliebtesten Podcasts

Das gemeinsame Projekt der beiden Entertainer gehört laut Wrapped, dem Spotify Jahresrückblick, zu den beliebtesten Podcasts im deutschsprachigen Raum. Nachdem im Sommer die beiden Podcaster ihrer Zuhörerschaft nur kleine Urlaubs-Episoden zum Anhören gegeben haben, gibt es seit dem 21. August wieder neue Folgen vom Erfolgs-Podcast. In gewohnter Manier sprechen Böhmermann und Schulz über ihren Alltag, Musik, Politik und worüber sie sich gerade austauschen möchten – jetzt wieder in voller Länge, jeden Mittwoch und Sonntag.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Neben altbekannten, aber dadurch nicht weniger beliebten Rubriken wie „Die großen Fünf“ oder „Trödeltime mit Jan und Olli“ wird es auch neue Rubriken wie „Local Heroes“ geben.

Böhmermanns TV-Standbein, die Late-Night-Satire „ZDF Magazin Royale“, kehrt am 2. September aus der Sommerpause zurück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa