Drei Jahre lang hat man nur wenig von der Band Fettes Brot gehört. Das soll sich nun ändern – mit einem Überraschungskonzert am Freitag in Hamburg. Das Ganze findet umsonst statt.

Hamburg. Die Band Fettes Brot („Jein“, „Schwule Mädchen“, „Emanuela“) hat ein Überraschungskonzert in ihrer Heimatstadt Hamburg angekündigt. „Nach fast drei Jahren treten wir spontan und kurzfristig wieder auf, und zwar in Hamburg“, teilte die Band am Dienstag via Facebook mit. Auf ihrer Website gibt es nun bereits weitere Informationen.

Wann genau und wo genau das Überraschungskonzert stattfindet, wollen die Bandmitglieder aber offenbar noch nicht mitteilen. Klar ist bislang: Am Freitagnachmittag (26. August) soll in der Hamburger Hafengegend gefeiert werden – und das Ganze auch noch umsonst.

„Nach fast drei Jahren Pause juckt’s so sehr, dass wir einfach spontan und kurzfristig mal wieder mit euch feiern wollen – und zwar in Hamburg! Wer sich an diesem Freitag, 26.8., in der Hamburger Hafengegend tummelt, kann uns endlich mal wieder live erleben. Für umme! Weitere Infos? Folgen! Haltet Augen und Ohren offen! Und: Sagt alles ab für Freitagnachmittag!“, heißt es auf der Homepage der Band.

Die drei Bandmitglieder Doktor Renz (Martin Vandreier), König Boris (Boris Lauterbach) und Schiffmeister (Björn Warns) stammen ursprünglich aus Halstenbek, Schenefeld und Pinneberg vor den Toren der Hansestadt.

RND/dpa/hb