Rapper Fetty Wap wegen Drogengeschäften zu Gefängnisstrafe verurteilt

Central Islip. Der US-Rapper Fetty Wap muss wegen Drogengeschäften ins Gefängnis. Ein Gericht auf Long Island im Bundesstaat New York verurteilte den 31-Jährigen am Mittwoch zu sechs Jahren Haft. Fetty Wap, der mit bürgerlichem Namen Willie Maxwell heißt, entschuldigte sich in Anwesenheit von Freunden und Familienangehörigen für seine Taten. Er sei „genau da, wo ich sein sollte“, sagte er vor der Urteilsverkündung im Gerichtssaal.

Dem in New Jersey geborenen Rapper und fünf Mitangeklagten wurde vorgeworfen, zwischen Juni 2019 und Juni 2020 den Vertrieb von mehr als 100 Kilogramm Drogen geplant zu haben. Laut Staatsanwaltschaft hatte die Gruppe vor, sie von der US-Westküste nach Long Island zu transportieren, um den Stoff dort an Händler zu verteilen. Für den Transport hätten Fetty Wap und seine Komplizen die amerikanische Post sowie Autos mit versteckten Fächern nutzen wollen.

Geständnis bewahrte ihn vor lebenslanger Haftstrafe

Maxwell sagte zur Bezirksrichterin Joanna Seybert: „Mein Egoismus und mein Stolz haben mich heute in diese Lage gebracht.“ Seinen Anwälten zufolge habe er sich dem Drogenhandel zugewandt, da er durch die Corona-Pandemie in finanzielle Bedrängnis geraten sei. Maxwell war im Oktober 2021 im Großraum New York City verhaftet worden.

Sein Geständnis bewahrte ihn vor einer möglichen lebenslangen Haftstrafe, wenn er in allen Anklagepunkten verurteilt worden wäre. Seine Anwälte hatten auf die Mindeststrafe von fünf Jahren Gefängnis gehofft, während die Staatsanwaltschaft eine längere Strafe forderte. Fetty Wap war durch seine Debütsingle „Trap Queen“ bekannt geworden, die im Mai 2015 Platz zwei der amerikanischen Charts erreicht hatte. 2016 wurde er für zwei Grammys nominiert.

