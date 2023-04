Seine erste Ehe: Schlagersänger Freddy Quinn heiratet mit 91 Jahren

„Der Restaurantretter“ startet auf RTL

Raue verstärkt Raue: „Ehrlicherweise ist meine Frau mir Lichtjahre voraus“

TV-Koch Tim Raue steht das erste Mal in einem TV-Format mit seiner Frau Katharina vor der Kamera. Dass sie ihm den Rang ablaufen und erfolgreicher als er werden könnte, das traut Raue seiner Frau absolut zu. Dafür würde er seine Arbeit auch in den privaten Haushalt verlegen. Erst einmal geht es am Dienstag aber los mit „Raue - der Restaurantretter“. Ein Doppelinterview.