„Furchtbar“: Lidl-Werbespot mit Helene Fischer sorgt für Ärger im Netz

Berlin. In einem neuen Werbespot bewegt sich Schlagerstar Helene Fischer zur Musik ihres Hits „Atemlos“ durch einen Lidl-Markt. In den sozialen Medien sorgt der kurze Film für viel Aufregung – Grund sind die hohen Preise für Lebensmittel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In dem Spot ist die Schlager-Queen bei einem etwas anderen Einkauf zu sehen. Begleitet von mehreren Tänzern schiebt Fischer – im modernen weißen Jogginganzug – ihren Einkaufswagen durch den Markt. Beiläufig trifft sie dort auch noch zufällig den Comedian Max Giersmann. Und während ihre Tänzer immer wieder durchs Bild zappeln, synchron die Türen der Kühlungsschränke öffnen oder in freudiger Erwartung Apfelmusgläser mit einem „Plöpp“ öffnen, greift die Sängerin beherzt in die Regale und sorgt für Erstaunen und gute Laune bei Kundschaft und Marktpersonal.

Lidl-Kunden verärgert über erhöhte Preise

Nicht ganz so gut gelaunt zeigten sich hingegen viele Social-Media-Nutzer über den neuen Lidl-Werbespot. Die Internet-Gemeinde stößt sich vor allem an den gestiegenen Preisen des Lebensmitteldiscounters. „Furchbar, die Fischer muss es ja nötig haben. Muss man sich nicht wundern, wenn Lidl so teuer ist“, schreibt so einer der Nutzer unter den Instagram-Beitrag des Unternehmens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„Geht Helene Fischer überhaupt bei Lidl einkaufen?“

„Schön, für diese Werbung und deren Kosten gehe ich dann lieber nach Aldi“, schreib ein anderer. „Eine absolute Frechheit von Lidl! Sie erhöhen dramatisch ihre Preise und gleichzeitig finanzieren sie Stars, für sie zu werben. (...) Ich sehe dieses Video als Provokation am zahlenden Kunden“, heißt es in einem weiteren Kommentar. Andere User stellen zudem infrage, ob Fischer überhaupt über die Werbekooperation hinaus überhaupt in dem Lebensmitteldiscounter einkaufen geht.

Aufgrund der weiterhin hohen Inflation sind zuletzt die Preise in Deutschland stark gestiegen. Vor allem der Einkauf im Supermarkt ist deutlich teurer geworden. Diese Entwicklung macht Familien mit kleinerem Einkommen stark zu schaffen. Das Problem: Experten gehen nicht davon aus, dass sich an der Situation kurzfristig etwas ändern wird.

Trotz aller Geldsorgen und Kritik kommt der neue Fischer-Werbespot von Lidl bei vielen Kunden aber auch gut an. „Beste Werbung (und Werbepartnerin), die ihr hättet kriegen können“, heißt es so. Ein anderer Nutzer schreibt: „Herzlichen Glückwunsch, ihr seid einfach die Besten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/ag