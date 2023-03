„Game of Thrones“-Star Kit Harington: „Unser Sohn wird ein toller großer Bruder sein“

Los Angeles. Für den Sohn der „Game of Thrones“-Stars Kit Harington und Rose Leslie (beide 36) könnte die Geburt eines Geschwisterchens nach den Worten seines Vaters eine große Überraschung werden. „Er wird den Schock seines Lebens bekommen“, sagte Harington dem Promiportal „ETonline.com“. Er bezweifle, dass der Zweijährige die Bedeutung hinter Leslies erneuter Schwangerschaft versteht, so der Brite. „Ich weiß nicht, ob er schon wirklich irgendetwas begrifflich verstanden hat.“

Der Schauspieler beschrieb seinen Sohn als aufgewecktes Kind. „Mein Junge liebt das Leben. Er stürmt herum und ich glaube, er wird ein toller großer Bruder sein“, sagte Harington. Zudem verriet der Schauspieler, dass er und Leslie es bei ihrem zweiten Kind um einiges pragmatischer angehen würden.

Harington und Leslie lernten sich am Set von „Game of Thrones“ kennen

Sorgen macht sich das Paar allerdings um die Auswirkungen der Klimakrise für den Planten und auch die Zukunft ihrer Kinder. „Es wird die große Herausforderung ihrer Generation sein, aber es ist auch die Herausforderung unserer Generation“, sagte der „Game of Thrones“-Star. Harington spielt in der Serie „Extrapolations“ mit, die sich um die Auswirkungen der Klimakrise dreht und am Freitag, 17. März in den USA erscheint.

Harington und Leslie hatten 2018 geheiratet, nachdem sie sich bei den Dreharbeiten zur Fantasy-Saga „Game of Thrones“ vor und auch hinter der Kamera verliebt hatten. Im Februar hatte Harington bekanntgegeben, dass sie ein zweites Kind erwarten.

RND/dpa