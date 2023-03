„Kommissar Rex“-Star Gedeon Burkhard ist mit zwei Frauen zusammen

Schauspieler Gedeon Burkhard führt eine Dreierbeziehung mit zwei Frauen. Seine beiden Freundinnen Ann-Britt Dittmar und Sasha Veduta leben gemeinsam mit ihm in einer Berliner Altbauwohnung, so der Schauspieler („Kommissar Rex“) im Gespräch mit der Zeitschrift „Bunte“.

Schauspieler Gedeon Burkhard kommt in Begleitung von Sascha Veduta (l) und Ann-Britt Dittmar zur Deutschlandpremiere der 4. Staffel der Netflix-Serie „Stranger Things" im Kraftwerk Berlin.

München. Der Schauspieler Gedeon Burkhard („Kommissar Rex“) führt eine Dreierbeziehung mit zwei Frauen. „Das ist eine richtige Dreierbeziehung, nicht nur sexuell, sondern eine in allen Aspekten ausgewogene und tiefgehende Verbundenheit“, sagte er im Gespräch mit der Zeitschrift „Bunte“. Er sei „hier jetzt nicht der große Zampano, der zwei Frauen hat“, versicherte Burkhard.

Seine beiden Freundinnen Ann-Britt Dittmar und Sasha Veduta leben gemeinsam mit ihm in einer Berliner Altbauwohnung - und natürlich teilen sich die drei ein Bett. Mit 1,80 Meter in der Breite sei es aber mittlerweile zu klein. „Das ist die nächste Aufgabe, an die Gedeon ran muss“, sagte Dittmar im Interview. Doch egal, wie breit es wird: „Noch jemand passt nicht mit ins Bett“, stellten die beiden Freundinnen klar.

Mit in der Wohnung lebt nach Burkhards Angaben auch noch seine Mutter, die Schauspielerin und Synchronsprecherin Elisabeth von Molo. „Dass meine Mutter, die nicht immer so begeistert war von meinen Freundinnen, sich dann in beide Mädels schockverliebt hat, das kann man sich ja gar nicht ausdenken“, sagte Burkhard.

RND/dpa