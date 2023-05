Erfolg in Copyright-Prozess: Ed Sheeran hat nicht bei Marvin Gaye geklaut

Ed Sheeran hat nicht plagiiert. Zu diesem Urteil kommt ein Gericht in New York. Eine Jury befand US-Medienberichten zufolge am Donnerstag einstimmig, dass sich der britische Songwriter mit seinem Song „Thinking out Loud“ nicht an „Let’s Get It On“ von Marvin Gaye bedient hat. Dem Urteil vorangegangen waren mehrstündige Beratungen.

Sheeran hatte die Plagiatsvorwürfe zurückgewiesen. Sheeran hatte sich in dem Prozess teils selbst verteidigt und die Vorwürfe zurückgewiesen. „Thinking out Loud“ basiere auf Akkorden und Rhythmen, die „grundlegende Musikbausteine“ seien und die niemand besitzen könne. Sheeran hatte sogar mit dem Ende seiner Karriere gedroht: Dem englischen Musikportal NME zufolge sagte der 32-Jährige am Montag, dass er mit der Musik „fertig“ sei, wenn er im Plagiatsverfahren schuldig gesprochen werde.

Die Erben des 2003 gestorbenen US-Musikers Ed Townsend warfen Sheeran vor, seinen Song „Thinking out Loud“ zumindest teilweise von dem Lied „Let’s Get It On“ abgeschrieben zu haben, das Townsend gemeinsam mit Marvin Gaye geschrieben hatte. Das Anwaltsteam der Kläger verwies dabei den Berichten zufolge in der Beweisführung auch auf ein 2014 performtes Mash-up von Sheeran. Dabei kombinierte der Musiker seinen Song „Thinking out Loud“ mit Marvin Gayes „Let’s Get It On“. Diese Tatsache belege das Abschreiben eindeutig. Sheeran wies die Anschuldigung zurück: „Wenn ich das getan hätte, was Sie mir vorwerfen, wäre ich ein Idiot, mich vor 20.000 Menschen auf die Bühne zu stellen und das zu tun.“ Er vermische bei vielen Auftritten die Lieder, so der Sänger. „Viele Songs haben ähnliche Akkorde. Man kann von ‚Let It Be‘ zu ‚No Woman No Cry‘ wechseln.“

Mit dem Song „Let’s Get It On“ landete Marvin Gaye 1973 einen Hit. Der Titelsong des gleichnamigen Albums schaffte es an die Spitze der US-Charts, für Marvin Gaye war es der zweite Nummer-eins-Erfolg in den USA. Bis heute gelten sowohl der Titeltrack als auch die Platte als Meilensteine des Soul.

RND/dad/dpa