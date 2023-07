„GNTM“-Teilnehmerin Selma May: „Es ist genau das, was mir Spaß macht“

Berlin. Wenn Selma May über einen Laufsteg läuft, steigt ein besonderes Gefühl in ihr auf. „Man ist in einer ganz anderen Welt. Ich bin dann sehr konzentriert“, erklärt die 19-Jährige. Selma May stand in diesem Jahr im Finale der Sendung „Germany‘s Next Topmodel“ und arbeitet jetzt als Model. Zu ihrem Job gehört es, auf Modenschauen Kleidung vor vielen Menschen zu präsentieren. So etwa auf der Fashion Week (gesprochen: fäschin wiik) in der Stadt Berlin. Auf dieser Veranstaltung dreht sich zweimal im Jahr alles um Mode.

Für Selma May ist es eine große Ehre, dabei zu sein: „Es fühlt sich an wie ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht, wenn man in der Designer-Kleidung über den Laufsteg läuft“, sagt sie. Designerinnen und Designer sind Menschen, die sich diese Kleidung ausdenken. Oft sind die Stücke sehr teuer und manchmal gar nicht so praktisch für den Alltag. Dann ist die Kleidung eher Kunst.

Jeder Zeit für einen Auftrag bereit sein

Dass Selma so viele Teile tragen darf, findet sie richtig gut. Sie kann dann in verschiedene Rollen schlüpfen. „Mal kann ich ganz cool aussehen und manchmal wie eine Prinzessin“, erklärt sie. Nach der Modenschau muss sie die Kleidung aber wieder zurückgeben. Behalten dürfen die Models sie leider nicht.

Oft werden von Selma May auch Fotos aufgenommen. Dafür wird sie manchmal stundenlang zurechtgemacht, geschminkt und frisiert. So viel Aufmerksamkeit stört das Model aber nicht: „Ich habe mich schon immer vor der Kamera sehr wohl gefühlt“, sagt sie. Früher hätten sie und ihren Freundinnen viele Fotos voneinander geklickt. „Dann habe ich mich dazu entschieden, das ein bisschen ernster anzugehen.“

Manchmal ist der Alltag als Model ziemlich stressig. Eigentlich müsse sie jederzeit für einen Auftrag bereitstehen, erklärt Selma May. Einmal etwa habe sie ihre Koffer für eine Reise gepackt, als plötzlich ihr Handy klingelte. „Da habe ich einen Anruf bekommen, dass ich in einer halben Stunde auf der anderen Seite der Stadt sein muss, um bei einem Musikvideo mitzumachen.“ Da blieb nicht mal viel Zeit, um sich die Schuhe anzuziehen!

May: Habe viel Unterstützung von meinen Eltern bekommen

Dennoch liebt Selma May ihren Job. „Es ist genau das, was mir Spaß macht“, sagt sie. Für alle, die das auch mal ausprobieren wollen, hat sie einen Tipp: „Macht erstmal ein paar ganz natürliche Fotos von euch, also einfach vor einer weißen Wand und ungeschminkt.“ Die Bilder sollten nicht gestellt aussehen. Auch das Laufen in hohen Schuhen sollte man als Model üben. „Da kann man schon mal ein bisschen auf und ab gehen in seinem Zimmer.“

„Wenn es dein Traum ist, Model zu sein, dann versuch es auf jeden Fall“, rät Selma May. Sie selbst habe dabei viel Unterstützung von ihren Eltern bekommen. „Sie haben sich dann auch immer gefreut, wenn ich mit neuen Fotos nach Hause gekommen bin“, erzählt sie. Ein paar ihrer Model-Bilder hätten sie sogar bei sich aufgehängt.

RND/dpa