Ehe-Aus: Gisele Bündchen und Tom Brady haben sich scheiden lassen

Königsgemahlin Camilla auf Kururlaub in Indien

Der royale Alltag hat es in sich. Königsgemahlin Camilla braucht anscheinend eine Pause und verbringt Medienberichten zufolge zehn Tage in einem exklusiven Zentrum für Ayurvedatherapie in Indien. König Charles bleibt derweil in Großbritannien.