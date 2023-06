Lewis Capaldi kämpft mit Stimme beim Glastonbury-Festival - Fans singen für ihn weiter

Glastonbury. Der schottische Singer-Songwriter Lewis Capaldi hat auf dem Glastonbury Festival mit Stimmproblemen gekämpft - da sprang für ihn das Publikum ein. Tausende sangen am Samstagabend lautstark das Lied „Someone You Love“ mit, während der 26-Jährige weitgehend stumm blieb und andächtig in die Menge blickte. Er werde mehr Zeit für sich nehmen, sagte Capaldi anschließend, nachdem er bereits vor dem berühmten Festival mehrere Auftritte abgesagte, um sich „auszuruhen und zu erholen“.

Capaldi hatte nach ein paar Songs Probleme bekommen. „Ich bin ehrlich mit Euch, ich verliere langsam meine Stimme hier oben, aber wir machen weiter und ziehen das durch bis zum Schluss“, sagte er. „Ich möchte nur, dass ihr alle so laut mitsingt, wie ihr könnt, wenn das in Ordnung ist?“ Die Fans feierten den Sänger mit Sprechchören.

Zukunft seiner Musikkarriere ungewiss - Krankheit könnte Capaldi zum Aufhören zwingen

Capaldi hat das Tourette-Syndrom, was Zuckungen und Lautäußerungen auslöst. Dem Sänger zufolge treten die Symptome bei ihm zuletzt vermehrt auf der Bühne auf. Er könne er nicht ausschließen, der Musikindustrie den Rücken zu kehren, wenn sich seine Symptome verschlimmern. „Wenn es zu einem Punkt kommt, an dem ich mir selbst irreparablen Schaden zufüge, höre ich auf“, sagte Capaldi im April 2023 der britischen Tageszeitung „The Times“. „Ich hasse Übertreibungen, aber es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Musik hinter mir lassen muss“, so der 26-Jährige weiter.

Zu den großen Stars beim diesjährigen Glastonbury-Festival gehörten neben Lewis Capaldi unter anderem auch Elton John, Cat Stevens/Yusuf, die US-Rockband Blondie, das frühere Nirvana-Mitglied Dave Grohl und die US-Rockband Guns‘n‘Roses.

