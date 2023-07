Günther Jauch geht gegen Aussage der Kaulitz-Brüder vor

Günther Jauch gehört zwar seit Jahrzehnten zu den Größen der deutschen Fernsehwelt, doch viel ist über den „Wer wird Millionär?“-Moderator nicht bekannt. Sein Privatleben ist dem 66-Jährigen heilig. Das hält er strikt aus den Medien heraus und wehrt sich, wenn es sein muss, auch juristisch gegen Privatinformationen über ihn in der Öffentlichkeit.

Wie der TV-Star nun in dem Podcast „Feelings“ von Kurt Krömer verriet, müsse er aufgrund von Presseberichten über ihn im Durchschnitt zweimal pro Woche seine Anwälte einschalten. „Mich kostet der Scheiß am Tag tatsächlich, so mit dem ganzen Kommunizieren mit Anwalt und so, ungefähr zwanzig Minuten“, so der Moderator und fügte witzelnd an: „Da sollte man lieber Yoga machen.“

Günther Jauch: Rechtsstreit wegen Aussagen der Tokio-Hotel-Brüder

Aktuell habe er einen Rechtsstreit wegen einer Aussage der beiden in Kalifornien lebenden Brüder Bill (33) und Tom Kaulitz (33), berichtete Jauch. Die beiden Mitglieder der Band Tokio Hotel sollen in ihrem eigenen Podcast „Senf aus Hollywood“ über eine gemeinsame Partynacht mit Jauch in der Berliner Clubszene gesprochen haben. Jauch erinnert sich an eine Äußerung aus dem Kaulitz-Podcast, in der von zahlreichen Frauen um ihn herum die Rede war. Das dementierte der „Wer wird Millionär?“-Moderator: „Wenn ich mich an irgendwas erinnern kann, dann ist es wirklich daran, dass ich noch nie in einem Technoclub gewesen bin“, so der 66-Jährige zu Krömer.

Medien verbreiteten die Kaulitz-Aussage später allerdings, dagegen ging Jauch juristisch vor. Wie der „Spiegel“ am Freitag berichtete, erwirkte Jauch in der „Gala“ bereits eine Gegendarstellung, in der er klarstellte: „Zu keinem Zeitpunkt war ich mit den Brüdern Kaulitz in Berliner Technoklubs unterwegs.“

Im Krömer-Podcast sagte Günther Jauch, er habe auch weitere juristische Schritte eingeleitet - gegen wen, ließ er offen. Einen Rechtsstreit mit Tom und Bill Kaulitz habe er aber nicht, teilte Jauch dem „Spiegel“ auf Anfrage mit. Er gehe „wegen fehlerhafter Berichterstattung“ gegen zwei weitere Verlage vor.

Im Krömer-Podcast sagte Jauch, die Kaulitz-Brüder sollten jetzt „irgendwann als Zeugen vernommen werden“. Vielen anderen Menschen gehe irgendwann das Geld aus, um solche Rechtsstreitigkeiten mit Verlagen durchzuziehen, so der Moderator weiter. „Bei mir sollen sie wenigstens wissen, dass ich nicht aufgebe.“

