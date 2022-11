Halloween 2022: Das waren die besten Kostüme der Promis

In diesem Jahr scheuten die Promis keine Mühen, um in die Rollen von Kindheitshelden, TV-Ikonen und Fabelwesen zu schlüpfen. Die besten Halloweenkostüme präsentierten vor allem die Familien Klum und Kardashian.

Model Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz schockierten bei Klums 21. jährlicher Halloweenparty mit einem schaurigen Partnerkostüm. Klum zeigte sich am Montag als gigantischer Wurm an der Angel von Fischer Tom Kaulitz. Aber nicht nur die „Queen of Halloween“ punktete in diesem Jahr bei den Halloweenfans.

Die besten Halloweenkostüme 2022 in der Bildergalerie

Halloween 2022: Die Kardashians und Lizzo schocken das Netz

Im Netz wurden vor allem die Kardashians für ihre Halloweenkostüme gefeiert. Unternehmerin und Realitypersönlichkeit Kim Kardashian verwandelte sich zum diesjährigen Halloweenwochenende in die X-Men-Gestaltenwandlerin Mystique.

Schwester und Beautyunternehmerin Kylie Jenner erntete mit gleich vier Kostümen Millionen Likes in den sozialen Medien. Besonders feierte das Netz Kylies freizügige Verkleidung als Frankensteins Braut. Am Wochenende schlüpfte Jenner außerdem noch in die Rolle von Filmikone Elvira oder bekämpfte im Weltall Aliens als „Space Girl“, bevor sie sich selbst in ein blaues außerirdisches Wesen verwandelte.

Schwester und Model Kendall Jenner zeigte sich im Kostüm von Kindheitsheld Woody aus der „Toy Story“-Reihe.

Musikerin Lizzo sorgte am Halloweenwochenende wohl eher für Lacher als für entsetzte Gesichter. Die 34-Jährige zeigte sich auf Instagram ganz in gelb als Marge Simpson aus den „Simpsons“.

Am Montag schlüpfte Lizzo noch in ein freizügiges Miss Piggy Kostüm. „Eine Hommage an meine ewige Ikone. Der Inbegriff von Anmut, Stil, Selbstvertrauen und ein Kämpfer für die Liebe“, schrieb die Sängerin auf Instagram.

