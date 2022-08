Köln. Harald Schmidt bekommt 272 Euro Rente. „Die kassier ich auch knallhart, ich hab ja einbezahlt, das steht mir zu“, sagte der Entertainer und Schauspieler, der am Donnerstag (18. August) 65 Jahre alt wird, der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Das ist ja kein Almosen, das ist ein Deal, den ich mit dem Staat gemacht habe. Her damit!“ Er sei zwar die meiste Zeit Freiberufler gewesen, aber er habe „15 Jahre voll eingezahlt“, was ihn immerhin zu dieser „Mini-Rente“ berechtige.

Gesundheitlich gehe es ihm gut, wie er im Juli in einem Interview erzählte: „Was natürlich nicht heißt, dass ich morgen rausgehe und umfallen könnte.“ Da er nie Sport getrieben habe, habe er auch keine kaputten Gelenke. „Anderthalb Stunden nach dem Aufstehen bin ich jedenfalls topfit. Diese Zeit brauche ich aber dann schon“, sagte er.

Harald Schmidt war zuletzt in der neuen Amazon-Show „One Mic Stand“ zu sehen. Dort bereitete der Ex-Late-Night-Talker die beiden Fußball-Weltmeister Mats Hummels und Christoph Kramer auf einen Stand-Up-Auftritt vor.

RND/nis mit dpa