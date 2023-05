Die Sorgenkinder des britischen Königshauses

Am 6. Mai schaut ganz Großbritannien auf König Charles. Ganz Großbritannien? Nein, ein kleines Dorf ... äh, ein gar nicht so kleiner Anteil der Klatschpresse wird auch auf Harry schauen, den abtrünnigen Prinzen, der nun zur Krönung seines Vaters heimkehrt. Jedoch ohne seine Frau, die mit den Kindern Archie und Lilibet in der neuen Heimat Kalifornien bleibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor dreieinhalb Jahren wäre es nicht denkbar gewesen, dass Herzogin Meghan nicht dabei ist – und eine Selbstverständlichkeit, dass sie, Harry und die Kinder bei dem wohl wichtigsten Anlass in Charles‘ Leben vorne mit dabei gewesen wären und später mit den anderen Royals vom Balkon dem Volk zugewinkt hätten. Doch seitdem ist viel passiert. So viel, dass es fast eine Überraschung war, dass nun zumindest Harry anwesend sein wird.

Am 8. Januar 2020 fing das Drama an

Spulen wir zurück zum 8. Januar 2020. Schon lange vorher brodelte es offenbar hinter den Kulissen, an dem Tag dann teilten Harry und Meghan öffentlich mit, als Senior-Royals zurücktreten und in die USA umziehen zu wollen. Seit 1. April desselben Jahres sind sie von den königlichen Aufgaben entbunden. War anfangs noch nicht ganz klar, ob sie vielleicht trotzdem noch einige Termine für die Familie bestreiten, stellte sich nach und nach heraus, dass es ein wirklicher Bruch war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Harry und Meghan beim Gespräch mit US-Talkshow-Legende Oprah Winfrey. © Quelle: Joe Pugliese/Harpo Productions/P

Denn das royale Paar beließ es nicht bei der Trennung, sondern kritisierte die Königsfamilie und ihr Vorgehen bis zuletzt immer wieder. Der erste große Aufreger war etwa ein Jahr nach dem Austritt ein Interview mit US-Moderatorenlegende Oprah Winfrey, in dem vor allem Meghan schwere Vorwürfe erhob. Sie habe Suizidgedanken gehabt und sich Hilfe holen wollen, doch der Palast habe das abgelehnt, erzählte sie. Während ihrer Schwangerschaft mit Archie sei von jemandem darüber gerätselt und zu bedenken gegeben worden, wie dunkel seine Hautfarbe wohl werde, sagte sie. Harry hingegen erzählte, sich von seinem Vater Charles, damals noch Prinz, im Stich gelassen zu fühlen. Wortwörtlich: „Es gibt eine Menge Schmerz, der zugefügt wurde.“ Die königliche Familie schwieg, getreu ihrem Motto „Never complain, never explain“.

„Never complain, never explain“: Nicht Harrys und Meghans Motto

Harry und Meghan aber haben dieses Vorgehen längst abgelegt. Schon länger war von einem Netflix-Deal die Rede, davon, dass das Paar sich von dem Streamingdienst überallhin begleiten lässt, für eine große Doku. Für einen Rundumschlag, wie viele vermuteten. Im Dezember des vergangenen Jahres dann erschien der Sechsteiler, in dem die Liebesgeschichte der beiden erzählt wird und auch wieder Anschuldigungen erhoben werden. Es geht um Rassismus, ausbleibenden Schutz vor Presseangriffen, auch um Feindseligkeiten zwischen den Brüdern Harry und William.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was soll nun noch kommen, jetzt ist wirklich alles gesagt, dachte man. Doch dem war nicht so: Im Januar dieses Jahres folgte der, vorerst, finale Schlag mit Prinz Harrys Biografie, in der er nichts ausspart. Das gilt sowohl für private Erzählungen vom ersten Sex und dem Drogenkonsum wie auch für Geschichten über Prügeleien und Streits mit Prinz William, Spitzen gegen die Königsgemahlin Camilla als auch gegen seinen eigenen Vater.

Prinz Harry kommt ohne Meghan zur Krönung von König Charles Lange hat es Spekulationen gegeben: Kommen Prinz Harry und seine Frau zur Krönung von Charles III.? Jetzt ist klar, Prinz Harry wird ohne Meghan anreisen. © Quelle: dpa

Lange wurde gemutmaßt: Kommen sie? Kommen sie nicht?

Dass Harry und Meghan danach überhaupt noch zur Krönung eingeladen wurden, überraschte so manchen. Dass sie dann nicht direkt zu- oder absagten, sondern bis vor etwa drei Wochen mit ihrer Entscheidung warteten, verärgerte so manchen noch mehr. Britische Medien mutmaßten im Vorfeld, das abtrünnige Paar hätte längst eine Entscheidung gefällt, würde aber aus taktischen Gründen noch nichts sagen – um die Marke aufzuwerten. Außerdem wurde bereits gemunkelt, dass das Königshaus wohl auf eine Absage hoffe, weil das weniger kompliziert sei und man sich endlich auf die Krönung, das eigentlich Allerwichtigste, konzentrieren könnte. Doch den Gefallen taten die Royal-Aussteiger ihnen nicht: Harry wird anreisen, Meghan nicht. Ein Kompromiss, könnte man sagen.

Doch nach den letzten Vorwürfen Harrys wird nun bei der Krönung trotzdem alle Welt auch auf den Prinzen schauen. Wird es eine Interaktion zwischen ihm und seinem Vater, dem König, geben? Zwischen ihm und Camilla? Zwischen ihm und seinem Bruder William sowie dessen Frau Kate? Schon einzelne Blicke und Gesten werden vom Boulevard gern auf die Goldwaage gelegt. Die wichtigste Frage ist für viele: Kommt es zur Versöhnung? Wird wieder alles gut? „Eine Aussöhnung scheint schwierig und unwahrscheinlich, auch wenn einige auf eine solche hoffen werden“, sagte bereits im April Pauline MacLaran, Royalexpertin an der Royal Holloway Universität in London, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) dazu. Zuletzt getroffen hatte sich die Familie offiziell bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II. im September vergangenen Jahres. Damals schien die Stimmung eisig, insbesondere zwischen William und Harry. Und da waren die Netflix-Doku und die Biografie noch nicht mal erschienen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es sieht also ganz danach aus, als wenn bei den britischen Royals nicht wie am Ende jedes „Asterix und Obelix“-Comics die ganze Sippe trotz vorhergehender Streitigkeiten friedlich zusammensitzt und (Wildschwein) zu Abend isst. Der Zwist sitzt offenbar zu tief.