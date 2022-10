Frau wirft Harvey Weinstein sexuelle Übergriffe im Abstand von 17 Jahren vor

Harvey Weinstein vor Gericht in Los Angeles.

Los Angeles. Eine Frau hat dem Ex-Filmproduzenten Harvey Weinstein sexuelle Übergriffe während des Toronto Film Festivals im Abstand von 17 Jahren vorgeworfen. 1991 sei sie eine 24-jährige Schauspielerin am Anfang ihrer Karriere gewesen, als sie Weinstein bei einer Party kennengelernt habe, sagte die Frau am Montag beim Prozess gegen Weinstein in Los Angeles. Sie sei mit ihm auf sein Hotelzimmer gegangen, weil er gesagt habe, dass er ein Drehbuch für sie habe. Dort sei der erste sexuelle Übergriff erfolgt.

2008 habe sie sich mit ihrem Mann und Kindern in dem Hotel aufgehalten, sagte die Frau. Dort sei sie Weinstein in der Lobby begegnet. Sie sei „sehr verärgert“ gewesen. Sie habe aber einem Treffen mit Weinstein zugestimmt. „Ich wollte ihn konfrontieren“, sagte sie. Im Hotelzimmer von Weinstein habe dieser sie in ein Bad geführt. Dort habe er verhindert, dass sie das Zimmer verlasse. Weinstein habe sie dann erneut sexuell angegriffen.

Elf Anklagepunkte wegen Vergewaltigung und sexuellem Übergriff

Weil es ihr peinlich gewesen sei, dass es zu einem zweiten sexuellen Übergriff gekommen sei, habe sie jahrelang niemandem von diesem erzählt, sagte die Frau.

Der 70-jährige Weinstein bestreitet, Frauen zu Sex gezwungen zu haben. Er hat alle elf Anklagepunkte wegen Vergewaltigung und sexuellem Übergriff in Los Angeles zurückgewiesen. Die Vorwürfe beziehen sich auf fünf Frauen. Die Frau, die am Montag aussagte, gehört nicht dazu. Sie durfte aber aussagen, weil die Staatsanwaltschaft damit beweisen will, dass Weinstein eine Tendenz zu solchen Angriffen habe.

In New York wurde Weinstein wegen Vergewaltigung zu 23 Jahren Haft verurteilt.

RND/AP