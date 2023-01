Richterin verschiebt Bekanntgabe von Strafmaß für Harvey Weinstein

Das Strafmaß im Prozess gegen Harvey Weinstein in Kalifornien soll im Februar verkündet werden. Der Ex-Filmmogul war kurz vor Weihnachten von einer Jury in drei Anklagepunkten, darunter Vergewaltigung, schuldig gesprochen worden.

Los Angeles. Ein Gericht in Kalifornien hat die Bekanntgabe des Strafmaßes gegen den einstigen Filmmagnaten Harvey Weinstein verschoben. Weinsteins Anwälte sollten Zeit bekommen, einen neuen Prozess zu beantragen, sagte Richterin Lisa Lench am Montag. Falls der Antrag erfolglos bleibe, werde das Strafmaß voraussichtlich am 23. Februar verkündet.

Die Geschworenen in dem Prozess hatten Weinstein am 19. Dezember wegen Vergewaltigung und zwei Fällen sexuellen Übergriffs schuldig gesprochen. Von einem Tatvorwurf der sexuellen Tätlichkeit sprachen sie ihn frei. In drei weiteren Anklagepunkten kamen sie zu keinem Urteil. Die Staatsanwaltschaft könnte diese Punkte erneut anklagen, hat über einen solchen Schritt aber noch nicht entschieden.

Weinstein ist bereits in einem anderen Verfahren in New York zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Hier läuft noch eine Berufung.

