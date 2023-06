﻿Steigende Havariegefahr vor Rügen und Usedom: Notfallschiff kann nur bei gutem Wetter auslaufen

Lubmin/Binz. Die Strände von Rügen und Usedom zählen nicht nur zu den schönsten Deutschlands, sondern auch zu den besonders sensiblen: Die Boddenlandschaften vor den beliebten Urlaubsinseln sind geschützt. Fische, Vögel und seltene Meeressäuger wie Robben oder Schweinswale leben hier.

Doch: Ausgerechnet in diesem Naturraum gibt es seit Jahren immer mehr Gefahrenquellen. Die Nordstream-Pipelines, die Ölwerke in Lubmin und bald wohl ein Gasterminal in Mukran. Sollte dort etwas schiefgehen, ist Mecklenburg-Vorpommern schlecht vorbereitet. Das Land fordert deshalb von der Bundesregierung Geld für ein neues Notfallschiff. Das Alte ist bereits fast 60 Jahre alt, kann bei einen halben Meter hohen Wellen nicht mehr raus. Ein Besuch auf der „Orfe“.

Kapitän der „Orfe“: „Wir brauchen ein neues Schiff“

Ende Mai legten Wirtschaftsminister Reinhard Meyer und Umweltminister Till Backhaus (beide SPD) der Bundesregierung eine Milliardenliste vor. Forderungen, die Berlin erfüllen möge, damit MV Ja zum LNG-Standort Mukran sagt.

Versteckt in diesem Papier taucht auch der Name „Orfe“ auf. 20 Millionen Euro möchte MV für ein „Ersatzschiff für Havariebekämpfung für den Bereich Vorpommern-Rügen“ haben. „Aufgrund des hohen Alters ist ein wirtschaftlicher Betrieb mittlerweile nicht mehr gegeben, sodass eine Ersatzbeschaffung erfolgen muss“, sagt Backhaus’ Sprecher Claus Tantzen auf Anfrage der „Ostsee-Zeitung“.

Das sieht Felix Kruse ganz genau so. Und er muss es wissen: Der 31-Jährige ist der Kapitän der „Orfe“. Kruse arbeitet für die Rostocker Firma Baltic-Taucher. Sie bereedert das Schiff, Eigentümer ist das Land.

Das Ölbekämpfungsschiff „Orfe“ kann bei Wellengang nicht auslaufen. Die meiste Zeit liegt es im Hafen Lubmin. © Quelle: Andreas Meyer

„Unser Auftrag ist es, bei Havarien vor Rügen, Lubmin, Usedom schnell helfen zu können.“ Vor allem, wenn es darum geht, Öl auf der Ostsee oder an den Traumstränden zu bekämpfen. Doch genau das ist mit der „Orfe“ kaum mehr möglich. Benannt ist das Schiff übrigens nach einem Karpfenfisch, der sich auch im Brackwasser der Ostsee wohlfühlt.

An diesem Sommertag liegt das Schiff fest vertäut im Industriehafen in Lubmin. An Bord und unter Deck haben die Mitarbeiter von Baltic-Taucher schwer zu tun: Rost entfernen, neu anstreichen, Technik reparieren und ausbessern. „Konservierungsarbeiten“, nennt Kruse das. Der sprichwörtliche Zahn der Zeit nagt nämlich mehr und mehr am Schiff.

1966 als Landungsschiff zum Transport eines Panzers gebaut

1966 lief die „Orfe“ auf der Rheinwerft Duisburg-Walsum vom Stapel – als Landungsschiff der Marine. „Das Schiff war dafür ausgelegt, mit einem Panzer an Bord am Strand zu landen. Die Schiffsbesatzung wäre dann umgestiegen, hätte den Panzer übernommen und das Landungsboot zurückgelassen“, erzählt Kruse.

1993 wurde die knapp 23 Meter lange und rund sieben Meter breite „Orfe“ auf der damaligen Volkswerft Stralsund zum Ölbekämpfungsboot umgebaut. Eine Zeit lang lag sie in der Hansestadt, dann in Rostock und aktuell in Lubmin.

„Wir haben Ölsperren an Bord, einen Spezialtank und einen ‚Skimmer-Ausleger‘, mit dem wir Öl von See oder von Stränden aufnehmen können“, erklärt Kapitän Kruse. Einmal die Woche ist er an Bord – wenn nichts passiert. Wenn es einen Einsatz gibt, müssen er und die drei Besatzungsmitglieder binnen zwei Stunden von Rostock nach Lubmin „toben“ und auslaufen. So sieht es die Vereinbarung mit dem Land vor. Denn an Bord übernachten können Kruse und Crew nicht: „Es gibt keine Küche, keine Kojen.“ Einer von vielen Nachteilen der „Orfe“.

Ab einem halben Meter Wellengang ist Schluss für die „Orfe“

Die „Orfe“ leistet ihren Dienst – aber unter zusehends problematischen Bedingungen. Da wäre das Thema Ersatzteile: „Nach fast 60 Jahren gibt es bei den damaligen Herstellern einfach nichts mehr.“ Neulich mussten Kruse und seine Mannschaft ein Ventil austauschen. „Normalerweise kostet so ein Teil 300, vielleicht 400 Euro. Weil wir aber ein ganz spezielles, altes Ventil brauchten, waren 900 Euro fällig.“ Andere Ersatzteile mussten eigens angefertigt werden.

Noch schlechter: „Ab einer Wellenhöhe von einem halben Meter sind wir eigentlich nicht mehr seetüchtig“, so Kruse. Im Klartext: Bei Sturm kann der Ölbekämpfer den sicheren Hafen gar nicht verlassen. „Dafür ist das Schiff nicht geschaffen. Wir haben keinen richtigen Kiel, sondern einen flachen Rumpf.“

Automatische Systeme, die ein Schiff auf Position halten, oder Löschmonitore für Brände auf See – all das hat die „Orfe“ nicht. Der Öltank fasst gerade mal sechseinhalb Kubikmeter. Das ist nicht viel, wenn es wirklich zu einem Unfall auf dem Bodden oder vor der Insel kommen sollte. „Bei Schietwetter können wir eigentlich nichts machen.“ Was Kruse sich wünscht: „Ein Schiff mit moderner Ausstattung. Nicht nur für die Ölbekämpfung, sondern für alle möglichen Havarien in unserem Bereich.“

In der Ostsee vor Mecklenburg-Vorpommern immer mehr Gefahrenquellen

Das Land wird konkreter: „Neben dem Einsatz für die Schadstoffbekämpfung soll ein neues Schiff auch für einen Einsatz im Bereich der Gewässerüberwachung sowie als Basis für die Munitionsbergung geeignet sein. Wie das neue Schiff genau aussehen soll, wird sich bei den notwendigen Planungsgesprächen ergeben“, so der Sprecher des Schweriner Umweltministeriums Tantzen.

Denn aus Sicht Schwerins wächst die Zahl der potenziellen Unfallquellen im sensiblen Bodden: Die Windparks vor Rügen, die täglich von Wartungsschiffen angelaufen werden, sind ein Thema. Vor allem aber das vom Bund selbst geplante LNG-Terminal in Mukran. Tantzen: „Mit der geplanten Ansiedlung eines LNG-Terminals ist für diesen Bereich von einem gesteigerten Schiffsverkehr und damit einem erhöhten Gefahrenpotenzial für seeseitige Havarien auszugehen. Hierfür muss entsprechende Vorsorge getroffen werden.“ Das Land würde dann ihr neues Havariebekämpfungsschiff auch in Mukran stationieren wollen.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Ostsee-Zeitung“.