Heidi Klum wird FC-Bayern-Fan – und gibt sich als Expertin

Dass Tom Kaulitz begeisterter FC-Bayern-München-Fan ist, ist lange bekannt. Ehefrau Heidi Klum hingegen war in Bezug auf Lieblingsfußballvereine bislang zurückhaltender. Wie sich bei ihrem letzten Besuch im Stadion gezeigt hat, ist sie nun zum Kenner des FC Bayern geworden. Noch vor zwei Jahren musste sie mit Kaulitz mühsam die Namen der Spieler auswendig lernen, heute fordert sie den Rauswurf des Sportvorstandes des FC Bayern München, Hasan „Brazzo“ Salihamidzic.

Klum verfolgte mit ihrem Ehemann am Samstagabend die 1:3-Niederlage der Münchner gegen RB Leipzig live in der Allianz-Arena. Während sie Kaulitz noch glücklich auf der Hinfahrt im Auto filmte und er die Vereinshymne „Stern des Südens“ zum Besten gab, verfinsterte sich seine Miene in der zweiten Halbzeit nach dem ersten Tor der Leipziger. In ihrer Instagram-Story hat die 49-Jährige bei ihm nachgehakt: „Tom, was sagst du dazu?“ Keine Antwort vom Bayern-Fan. Heidi Klum hingegen hatte einen Vorschlag.

Ginge es nach ihr, sollte sich der FC Bayern vom Sportvorstand Salihamidzic verabschieden: „Eigentlich müsste der Hasan gehen“, meint Klum fachkundig nach Abpfiff zu ihren 10,9 Millionen Fans auf Instagram. Kurz darauf die Entschuldigung im Video: „Upps, habe ich das jetzt gesagt? Oh, sorry!“

Vor zwei Jahren lernte sie noch Spielernamen

Noch vor zwei Jahren musste Klum ihrem Mann zuliebe die Namen der Spieler des FC Bayern auswendig lernen. In einem Interview mit dem Pro-Sieben-Magazin „Red“ verriet sie, dass sie seit Monaten jeden Abend mit Kaulitz die Namen der Spieler übe. Schließlich sei sie für ihn „jetzt ein richtiger Fan“. In einem Instagram-Post schreibt sie: „Roland, Ralf, Robert – das klingt aber auch alles ähnlich!“ Das Training scheint sich jedoch gelohnt zu haben, schließlich kann Klum während des Spiels gegen Leipzig am Samstag den Sportvorstand richtig zuordnen.

Was der Lieblingsverein von Klum war, bevor sie sich Kaulitz‘ FC-Bayern-Fieber angeschlossen hat, ist nicht bekannt. Da sie aus Bergisch Gladbach stammt, liegt die Vermutung nahe, dass sie früher für Bayer Leverkusen gejubelt haben könnte, der Verein liegt nur wenige Kilometer von ihrer Heimat entfernt. Borussia Mönchengladbach könnte ebenfalls ein Kandidat gewesen sein. Auch dieser Verein ist nicht weit von Bergisch Gladbach entfernt.

Für welchen Verein das Herz des Topmodels nun auch am höchsten schlägt, immer wieder frönt sie dem Fußball. Ob Weltmeisterschaft, Champions League oder Bundesliga, sie ist regelmäßig in Fußballstadien zu sehen oder veröffentlicht auf Instagram Bilder, wie sie vor dem Fernseher mitfiebert.

Die Liebe für den FC Bayern München scheint Kaulitz schließlich nicht nur auf Klum übertragen zu haben. So zeigte Klum 2020 auf einem Instagram-Bild die gesamte Familie in Bayern-Trikots, wie sie gespannt ein Spiel des Vereins auf dem Bildschirm verfolgen, ihr Ehemann ist dabei bereits am Jubeln.