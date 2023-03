„Bibo ist tot“: Heidi Klum zieht mit gelbem Federkleid bei Oscarparty Spott auf sich

Los Angeles. Heidi Klum (49) hat mit ihrem Outfit bei der traditionellen Oscarparty von Popstar Elton John (75) in der Nacht zu Montag für Aufsehen gesorgt. Das Model trug ein extravagantes gelbes Federkleid, ihr Mann Tom Kaulitz (33) begleitete sie schlicht in einem dunkelblauen Anzug. Auf ihrem Instagram-Account feierte die 49-Jährige ihr Kleid gleich mit mehreren Fotos.

Spott in den sozialen Netzwerken

Allerdings schien ihr Outfit nicht allen zu gefallen, vielmehr sorgte es für Irritationen. In den sozialen Netzwerken zog Klum mit ihrem außergewöhnlichen Kleid Spott auf sich. „Die Frau hat einfach keinen Geschmack. Sorry, not sorry“, schreibt beispielsweise ein Nutzer auf Twitter.

Andere Userinnen und User fühlten sich an einen berühmten Vogel erinnert. „Bibo ist tot“, kommentiert ein anderer Twitter-Nutzer und spielt damit auf eine Figur aus der „Sesamstraße“ an. Bibo ist ein gelber Vogel, in der amerikanischen Fassung heißt er wegen seiner Größe Big Bird. „Sie hätte es wissen müssen“, meint eine Twitter-Userin zu einem Fotovergleich von Klum und dem gelben Vogel.

Andere Nutzerinnen und Nutzer vermuten, dass sie bei ihren Terminen durcheinandergekommen sei. „Heidi brachte ihre Termine durcheinander und trug ihr Halloween-Big-Bird-Outfit“, schreibt ein weiterer Twitter-User.

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass sich Klum mit Bibo-Vergleichen konfrontiert sieht. 2015 trug sie bei der Emmy-Verleihung ebenfalls ein gelbes Kleid, welches einige an den Vogel aus der „Sesamstraße“ erinnerte.

In Medienberichten wurden viele andere Spekulationen zu Klums Outfit aufgestellt. So könnte ihr Federkleid eine Hommage an Partygastgeber Elton John selbst gewesen sein. Der englische Superstar ist bekannt für seinen extravaganten Kleidungsstil.

Elton John bei einem Konzert im Jahr 1986. © Quelle: picture alliance / Captital Pictures

Heidi Klums Halloweenpartys

Heidi Klum zeigt sich gerne in etwas anderen Roben. Ihre Liebe zur Kostümierung lässt sie alljährlich bei ihrer eigenen Halloweenparty freien Lauf. Im vergangenen Jahr zeigte sie sich als riesiger Wurm. Kaulitz mimte einen Angler, der diesen an Land gezogen hat.

Elton Johns Oscar-Watch-Partys

Elton John und sein Ehemann David Furnish luden bereits zum 31. Mal zu seiner traditionellen Oscar-Watch-Party ein. Jedes Jahr geben sich dort zahlreiche Stars die Ehre. Neben Heidi Klum und Tom Kaulitz waren auch Sänger Chris Colfer und die Schauspielerinnen Dove Cameron und Emma Watson zu Gast. In den vergangenen Jahren waren schon Superstars wie Kim Kardashian, Lady Gaga, Miley Cyrus, Lionel Richie oder Paris Hilton eingeladen.

Der Erlös der Veranstaltung kommt Elton Johns Aids-Stiftung zugute. Die Stiftung ist eine der führenden unabhängigen Organisationen weltweit, die sich dem Kampf gegen Aids verschrieben haben. In den vergangenen Jahren kamen laut US-Medien jährlich bis zu 8 Millionen Dollar zusammen.

