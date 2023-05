Tokio Hotel und Heidi Klum bei der Polizei in Leipzig - was dahinter steckt

Leipzig. Vor ihrem Konzert in Leipzig haben Tom und Bill Kaulitz von Tokio Hotel und Heidi Klum am Mittwoch der Leipziger Polizei einen Besuch abgestattet. Die Brüder hätten vor kurzem in ihrem Podcast verraten, dass sie sich vorstellen könnten, Kommissare zu werden, schrieb die Polizei Sachsen auf Instagram. „Da wir den Beruf auch empfehlen können, haben wir uns bei der Bereitschaftspolizei getroffen – Einblicke in verschiedene Arbeitsfelder der Polizei inklusive.“ Dazu postete die Polizei mehrere Bilder von den Kaulitz-Zwillingen in Uniform und von Heidi Klum beim Fotografieren.

„Ein Traum ist wahrgeworden”

Sänger Bill Kaulitz (33) hatte offensichtlich Spaß an dem Besuch. Er stellte mehrere Fotos von sich in blauer Polizei-Uniform in seine Instagram-Story und garnierte sie mit Bildunterschriften wie: „Ich wie ich nach meinem zukünftigen Ehemann Ausschau halte“, „Kommissar KAULITZ @polizeisachsen“ und „Ein Traum ist wahrgeworden! Wir haben die Polizei besucht und ihre Uniformen ausprobiert.“ Auch Heidi Klum zeigte sich auf Instagram im Polizei-Outfit. Bills Bruder Tom ist seit 2019 mit dem Topmodel und dem Aushängeschild von „Gemany’s Next Topmodel“ verheiratet.

Auch wenn der ein oder andere Fan sich freuen würde, von Bill oder Tom Kaulitz im Auto kontrolliert zu werden: In der realen Welt werden die beiden wohl erstmal weiter auf der Bühne stehen. Denn die Polizei hat da noch etwas an der Optik der Musiker auszusetzen – natürlich mit Augenzwinkern: „Naja, über das ein oder andere Detail wie Piercings oder Tattoos müssten wir dann nochmal sprechen”, heißt es in dem Instagram-Post.

Bill und Tom Kaulitz wurden in Leipzig geboren. Später zogen die Brüder nach Magdeburg und gründeten dort als Teenager zusammen mit Gustav Schäfer und Georg Listing die Band Tokio Hotel. Inzwischen leben die Zwillinge in den USA, Heidi Klum lebt bereits seit rund 30 Jahren dort. Tokio Hotel sind gerade auf der „Beyond the World“-Tour. Klum scheint sie dabei auf Tour zu begleiten – wie bereits 2019.

RND/dpa