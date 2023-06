Heidi Klum: die Millionen-Dollar-Frage

Heidi Klum als Model zu beschreiben greift viel zu kurz. Sie ist eine Geschäftsfrau. Seitdem sie 1992 einen Modelwettbewerb in der Fernsehshow von Thomas Gottschalk gewann, hat sie sich in den USA einen Namen gemacht, hat ihre Medienpräsenz auf Laufstegen und Magazincovern genutzt, um für eigene Produktlinien zu werben und sich schließlich als Moderatorin oder Jurorin in Realityshows zu etablieren. Sie hat sich selbst schon 2001 in der Serie „Sex and the City“ oder im Film „Zoolander“ gespielt, ist seit 2004 das Gesicht für „Project Runway“ und seit 2006 in Deutschland jenes für „Germany’s Next Topmodel“.

Fraglos fährt Klum, die am Donnerstag 50 Jahre alt wird, mit dieser Strategie seit den 2000er-Jahren in der Unterhaltungsbranche sehr erfolgreich. Wie vermögend Heidi Klum ist, lässt sich schwer sagen. Das „Forbes“-Magazin, das gerne das Vermögen bekannter Personen schätzt, gibt keinen Tipp über ihre Geldreserven ab – und auch letzte Einkommensschätzungen liegen bereits ein paar Jahre zurück. Im Internet geistern immer wieder Angaben über Vermögen und Gagen – jedoch ohne die Möglichkeit, ihre Quellen zu überprüfen.

Fast 40 Millionen US‑Dollar Jahreseinkommen

Das „Forbes“-Magazin schätzt Vermögen und Einkommen über Vergleichswerte, da Prominente in der Regel ihre Vermögenswerte ungern offen legen. Auch spricht das Magazin mit Angestellten, mit Finanzberatern oder Anwälten, um mehr über die Liquidität der Personen herauszufinden. Heidi Klum ist bisher nicht bei „Forbes“ bekanntester 400‑Liste aufgetaucht, die die reichsten 400 Personen in den USA auflistet. Sie wird allerdings bei zwei Aufzählungen gelistet: 2016 zählte „Forbes“ Klum als eine der bestbezahlten Fernsehmoderatorinnen und ‑moderatoren auf und 2020 wird sie bei den reichsten 100 Prominenten aufgeführt. 2016 soll sie demnach als TV‑Moderatorin noch ein Jahreseinkommen von 19 Millionen US‑Dollar verdient haben. Die Zahl ist laut „Forbes“ auf IMDB-Listungen ebenso wie Gesprächen mit Agenten, Managern und Anwälten zurückzuführen.

Ihr Jahreseinkommen aus allen Bereichen, also auch durch Modeln oder ihre Lingeriekollektionen, schätzte „Forbes“ 2020 auf 39,5 Millionen US‑Dollar. Damit stand sie weit hinter der damals führenden Kylie Jenner (590 Millionen US‑Dollar), aber etwa vor Talkshowikone Oprah Winfrey (37 Millionen US‑Dollar).

Doch wie viel Gage bekommt sie in Deutschland durch ihre Sendung „Germany’s Next Topmodel“? Das lässt sich nicht seriös sagen, da Millionenbeträge ohne Angaben von Quellen im Netz gestreut werden und so nicht überprüft werden können. Dass Heidi Klum aber Millionen mit ihren vielen Aufträgen verdient, lässt sich ohne Zweifel sagen. Schließlich hat sie 2014 ihre Villa in Los Angeles, in der sie vorher gemeinsam mit Ex‑Mann Seal wohnte, für 24 Millionen US‑Dollar verkauft. Im selben Jahr soll sie ein Haus in Bel Air, einem Stadtteil von Los Angeles, für etwa 10 Millionen US‑Dollar gekauft und renoviert haben. Es besitzt unter anderem sechs Schlafzimmer und acht Badezimmer. Dort zeigt sie sich heute noch auf Fotos mit ihrem aktuellen Ehemann Tom Kaulitz.

