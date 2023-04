﻿Als Helene Fischer noch auf Dorffesten auftrat – ein Lokal-DJ erinnert sich

Streit um Hit „Thinking out Loud“

Ed Sheeran vor Gericht: Habe mich nicht bei Marvin Gaye bedient

Hat Ed Sheeran mit seinem Hit „Thinking out Loud“ bei Marvin Gayes Soulklassiker „Let’s Get It On“ abgekupfert? Diese Frage beschäftigt gerade ein Gericht in New York. Der für seine lässig-lockeren Auftritte bekannte Singer-Songwriter zeigt sich im Zeugenstand streitbar.