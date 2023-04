Helene Fischer: Ist das noch Schlager?

„Schlager ist bürgerlich, altmodisch, spießig und für ältere Herrschaften“, sagt Michael Fischer, Direktor des Zentrums für Populäre Kultur und Musik an der Universität Freiburg. Das ist nicht seine persönliche Meinung von dem Musikgenre. Es seien aber Zuschreibungen, die viele damit verbinden, erklärt er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Pop sei hingegen was Modernes, Fortschrittliches, Subversives, Kritisches“, so der Experte weiter über die Einschätzungen, die viele Menschen teilten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klingt sehr gegensätzlich. Aber ist es das auch? Und wie passt Helene Fischer, für viele die „Schlagerkönigin“ schlechthin, da hinein? Sie zieht schließlich vor allem jüngere Menschen in die großen Konzerthallen dieser Nation, „ältere Herrschaften“ sind nicht ihr Hauptpublikum. Ab heute Abend (11. April) geht sie wieder auf Tour, rund 70 Konzerte wird sie spielen in 15 Städten. Knapp 700.000 Tickets wurden laut „Bild“-Zeitung, die sich auf den Konzert-Veranstalter Live-Nation beruft, bereits an Fans ihrer Musik verkauft, denen es vermutlich egal ist, ob diese als Schlager oder Deutschpop oder „Schlagerpop“ bezeichnet wird.

Ich bin der Auffassung, dass Unterschiede zwischen Pop und Schlager auf musikalischer, textlicher oder performativer Ebene nur schwer auszumachen sind. Michael Fischer, Direktor des Zentrums für Populäre Kultur und Musik an der Universität Freiburg

So sind die von Musikexperte Fischer genannten Attribute seiner Meinung nach auch nicht mehr als Zuschreibungen. „Ich bin der Auffassung, dass Unterschiede zwischen Pop und Schlager auf musikalischer, textlicher oder performativer Ebene nur schwer auszumachen sind“, sagt er. Ähnlich sieht das auch die Leipziger Musikwissenschaftlerin Marina Forell. Sie hat gerade ihre Doktorarbeit über Popschlager fertiggestellt, und dem NDR zu der Frage, ob man Pop und Schlager überhaupt noch trennen könne, sagt: „Das ist schwierig. Es ist tatsächlich so, dass die Songschreiber hinter den Songs teilweise für das eine und für das andere Genre schreiben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die größten Unterschiede liegen in den Finessen in der Produktion. Aber es gibt natürlich auch Songs, zum Beispiel ‚Ruf nicht mehr an‘ von Vanessa Mai – da gibt es eigentlich gar keinen Unterschied mehr.“

In den 70ern war Schlager noch positiv besetzt

Die von Fischer genannten Zuschreibungen könnten ihren Ursprung in den Achtzigerjahren haben. „Durch Helene Fischer, oder auch Andrea Berg und Andreas Gabalier, hat Schlager wieder neuen Zuspruch gefunden und einen Imagewandel durchgemacht“, sagt Fischer über die aktuelle Zeit. Das sei nicht zum ersten Mal so: „In den 70ern war Schlager auch ein positiv besetzter Begriff und galt keineswegs als altbacken“, so der Experte. Was passierte dann? Darauf hat Wissenschaftlerin Forell eine Antwort: „Dann kamen Marianne und Michael in den 80er- und 90er-Jahren. Da wurde der Schlager sehr volkstümlich, sehr alpin und irgendwie auch ein bisschen altbacken und peinlich.“

Nun wird Schlager also wieder massentauglicher, moderner. „Dies bedeutet die Rückkehr des Schlagers in den musikalischen, aber auch kulturellen Mainstream“, sagt Fischer. „Wer Helene Fischer ist, weiß eigentlich fast jeder.“ Popularität sei zwar kein Maßstab für Qualität – „aber das muss man erst mal schaffen, als Starperson so eine Bekanntheit zu erreichen“. Der eher volkstümliche Schlager aus den 80er-Jahren hingegen sei mittlerweile „fast untergegangen“, meint Fischer, „oder nur noch in Nischen lebendig“. Tatsächlich: Stars wie Marianne und Michael ziehen längst nicht so viele Menschen an wie Helene Fischer heute, dieses Jahr wollen sie zudem ihre Karriere beenden, wie sie im vergangenen Jahr mitteilten.

Verjüngung und Modernisierung des Schlagers

Musikexperte Fischer beobachtet auch thematisch eine Verjüngung und Modernisierung des Schlagers, sagt er, und nennt als Beispiel den queerfreundlichen Song „Regenbogenfarben“ von Kerstin Ott, den sie kurz nach der Erstveröffentlichung 2018 auch im Duett mit Helene Fischer aufnahm. Darin geht es um Liebe, egal in was für einer Partnerschaftskonstellationen. Ott ist selbst mit einer Frau verheiratet. Durch den gemeinsamen Auftritt mit Helene Fischer bekam der Song nochmal mehr Aufmerksamkeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Helene Fischer schreibt der Musikexperte das von manchen schon totgesagte „Superstarprinzip“ zu: „Viele Menschen wollen diese Musik hören und identifizieren sich mit ihrem Star“, sagt er. Ab diesem Dienstag haben sie allerhand Gelegenheiten dazu, den Star persönlich zu sehen und hören. Denn, Superstarprinzip hin oder her, ganz ausverkauft sind die 70 Konzerte von Helene Fischer noch nicht.