Gebrochene Rippe: Helene Fischer muss Tourauftakt „schweren Herzens“ verschieben

70 Konzerte in 14 Städten – ab Dienstag wollte die deutsche Schlagerkönigin Helene Fischer nach längerer Pause wieder auf Tournee gehen. Doch daraus wird jetzt nichts, die 38-Jährige hat sich einen Rippenbruch zugezogen, der Tourauftakt muss verschoben werden, teilte Fischer am Montagabend bei Instagram mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Manchmal sind aber höhere Mächte am Werk und ich muss euch leider mitteilen, dass ich mir bei den Proben eine Rippenfraktur zugezogen habe“, schrieb die Sängerin in dem Post. „Wir müssen daher schweren Herzens die Premiere verschieben und sind gerade dabei, alternative Termine für Bremen und Köln zu finden, um die Konzerte nachzuholen.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiter schrieb Fischer, sie hoffe, dass ihre Fans wüssten, wie leid ihr das tue, „denn ich weiß, wie groß die Freude ist, dass es endlich los geht und wie viele Unannehmlichkeiten eine Verlegung für euch mit sich bringt. Glaubt mir, ich hätte es mir auch anders gewünscht, allerdings muss ich dem dringenden ärztlichen Rat folgen.“ Ihr Post endet mit den Worten: „Wir holen das nach und dann feiern wir, was das Zeug hält, ok?!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auftakt-Städte der Tour: Bremen, Köln und Hamburg

Auftakt von „Rausch – die Tour 2023″ sollte am Dienstag in Bremen sein. Betroffen von der Absage sind die Konzerte zwischen dem 21. und 23. März in Bremen und vom 25. März bis 2. April in Köln. Nachholtermine in Bremen seien jetzt vom 10. bis 12. Mai, in Köln vom 25. August bis 2. September. „Sämtliche Eintrittskarten für die Konzerte behalten ihre Gültigkeit“, hieß es.

Bis Oktober stehen unter anderem auch Hamburg, Berlin, Stuttgart, München und Frankfurt auf dem Programm. Auch Auftritte in Wien und Zürich sind vorgesehen bei der Show, die Helene Fischer erneut mit der Akrobatiktruppe Cirque du Soleil erarbeitet hat. An der aufwendigen Inszenierung wirken nach Angaben der Veranstalter 40 Musikerinnen und Musiker, Tänzerinnen und Tänzer sowie 75 weitere Beteiligte mit.

Mehr zum Thema Bald eigene Kinderlieder vom Schlagerstar? Bald eigene Kinderlieder vom Schlagerstar? Helene Fischer singt beim Wickeln ihres Kindes

Fischer („Atemlos durch die Nacht“) war zuletzt 2018 auf Tournee gewesen. Nach einer Babypause kehrte sie 2022 auf die Bühne zurück und gab in München ihr bislang größtes Konzert vor etwa 130.000 Fans.

RND/seb/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige