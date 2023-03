Helene Fischer und ihr Rippenbruch: So kam es zur Verletzung

Sie gilt als die deutsche Schlager-Größe und hat mit Hits wie „Atemlos durch die Nacht” ein Millionenpublikum erobert: Helene Fischer. Bei ihren Konzerten zeigt sich die 38-Jährige auch von ihrer artistischen Seite. Doch genau das wurde ihr jetzt zum Verhängnis: Bei den Proben für die anstehende Tour zog sich die Sängerin einen Rippenbruch zu. Wie genau es dazu kam, war bisher nicht bekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „Abendzeitung München” berichtet nun, dass sich die Sängerin bei einer Übung am Trapez verletzt habe. „Helene Fischer ist weder gestürzt noch gefallen, sondern hat sich die Rippenfraktur bei einer Drehung am Trapez zugezogen”, wird eine Sprecherin von Fischers Management zitiert.

Das Trapez ist inzwischen ein fester Bestandteil der Show. Helene Fischer schwebt daran über der Bühne, singt und lässt Akrobatik-Flair in den die Konzertarenen der Republik aufkommen. Nach dem Trapezunfall verordneten Ärzte Fischer ein Pause, der Tourauftakt wurde auf den 11. April in Hamburg verschoben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf ihrem Instagram-Account gab die Sängerin inzwischen die Nachholtermine für Bremen und Köln bekannt. In Bremen sind die Auftritte nun für 10. bis 12. Mai angesetzt. In Köln sollen die Konzerte zwischen dem 25. August und 2. September stattfinden. Wer bereits Eintrittskarten für die ursprünglich geplanten Termine gekauft hat: Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Die Geburt ihrer Tochter hat für Helene Fischer einiges verändert. So erklärte sie im Gespräch mit RTL, dass die waghalsigen Zeiten vorbei seien: „Ich habe meiner Mutter und meinen Freundinnen versprochen, dass ich nichts Gefährliches mehr tue. Aber einen kleinen Aha-Effekt brauchen wir ja auch auf der Bühne.”

Wie die „Bild”-Zeitung berichtete, sind die Akrobatiknummern auch nicht mehr ganz so einfach zu stemmen wie vor der Schwangerschaft: „Wenn ich in der Luft an einem Artisten hänge, das sind Kräfte, die ich einfach noch mal aufbauen muss. Auf dem Fitnesslevel bin ich jetzt noch nicht”, so Fischer im vergangenen Jahr.

Waghalsige Akrobatik gehört zu ihrer Show: Helene Fischer bei ihrem Open-Air-Konzert im August 2022 in München. © Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Für die Tour sind 71 Konzerte angesetzt, rund 700.000 Menschen werden erwartet. Eine abgespeckte Show sollen die Fans trotz der Verletzung übrigens nicht zu sehen bekommen. Laut „Abendzeitung” heißt es vom Management: „Die Arena-Tour startet am 11. April und beinhaltet das vorgesehene Programm.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dre